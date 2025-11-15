Chuyên gia lý giải nguyên nhân sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng dù trời không mưa

(VTC News) -

Ngày 15/11, nhóm nghiên cứu do GS.TS Đỗ Minh Đức - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội - phụ trách, vừa đưa ra những lý giải sơ bộ về vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng khiến 3 người nghi bị vùi lấp.

Theo nhóm chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến sạt lở chính là tính lưu biến (nôm na là biến dạng diễn ra liên tục theo thời gian) của đất, mà trong trường hợp cụ thể này là sét phong hóa có bề dày lớn và tính dẻo rất cao.

Hiện trường sạt lở núi ở thôn Pứt nhìn từ trên cao. (Ảnh:BP)

Cụ thể, mái dốc do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trước đó, áp lực nước lỗ rỗng tăng cao, giảm độ bền của đất, làm cho đất chuyển từ trạng thái ổn định sang trạng thái mất ổn định.

Do đất có tính dẻo cao nên nó không bị phá hủy ngay lập tức mà chuyển sang trạng thái dẻo. Ở trạng thái này, khối đất sẽ tiếp tục biến dạng theo thời gian cho đến khi lượng biến dạng đủ lớn mới bị phá hủy hoàn toàn, hình thành sạt lở.

"Thời gian diễn ra biến dạng có thể được duy trì nhiều ngày, do đất có tính dẻo cao, hệ số thấm nhỏ, khả năng giữ nước trong mái dốc lâu hơn và mặt trượt phát triển sâu, sự phục hồi độ bền do bốc hơi (chuyển từ bão hòa sang không bão hòa) rất chậm và ít có tác dụng.

Ngoài ra, không loại trừ khối sạt lở được cung cấp một lượng nước nhất định do thấm từ khu vực chứa nước thường xuyên ở lân cận", GS.TS Đỗ Minh Đức phân tích.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, nhiều người dân trải qua một phen hú vía khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác. Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống.

Qua nắm thông tin ban đầu, Công an xã Hùng Sơn cho biết có 3 người dân nghi bị vùi lấp. Ngoài ra, vụ sạt lở cũng vùi lấp 7 xe máy của người dân, 3 nhà duông (chòi tạm dựng ở rẫy). Để đảm bảo an toàn trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, xã đã khẩn cấp di dời 171 hộ với 664 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hàng trăm người đã được huy động để tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Trong ngày 14/11, TP Đà Nẵng huy động lực lượng hơn 100 người gồm bộ đội biên phòng, công an, dân quân, thanh niên, cán bộ xã… cùng với 2 flycam khẩn trương tham gia nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân mất liên lạc, nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở.

Sở Chỉ huy cũng được thành lập ngay tại hiện trường do Thượng tá Trần Kim Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng trực tiếp chỉ huy, điều hành mọi hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia