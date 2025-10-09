Đội hình dự kiến Việt Nam vs Nepal: Lần đầu cho thủ môn HAGL

(VTC News) -

Khi Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu đều vắng mặt vì lý do khác nhau, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể nghĩ về những thử nghiệm đặc biệt. Trong khung gỗ, rất nhiều khả năng thủ thành Trần Trung Kiên sẽ có lần đầu tiên bắt chính cho đội tuyển Việt Nam trong một trận đấu chính thức.

Khi tin dùng người gác đền trẻ tuổi, nhà cầm quân người Hàn Quốc hẳn sẽ ưu tiên một hàng phòng ngự giàu kinh nghiệm. Tiến Dũng sẽ đá trung vệ lệch trái, Đức Chiến chơi ở trung tâm hàng thủ và Duy Mạnh - đội trưởng tiếp tục xuất phát ở vị trí trung vệ lệch phải quen thuộc. Đây có thể xem như hàng thủ vững chắc nhất lúc này mà ông Kim có được.

Trần Trung Kiên có cơ hội bắt chính cho đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Cao Pendant Quang Vinh với tấm băng đội phó được ấn định cho vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ Việt kiều này cho thấy sự khác biệt lớn về chuyên môn. Nếu cần phương án dự phòng, Văn Vĩ hay Phi Hoàng sẵn sàng từ băng ghế dự bị. Ở cánh đối diện, Trương Tiến Anh nhiều khả năng được lựa chọn.

Khu trung tuyến có thể khiến chiến lược gia sinh năm 1976 phải toan tính nhiều hơn. Tuy nhiên, khi Nepal không phải đối thủ mạnh, ông hoàn toàn có thể mạo hiểm. Nguyễn Hoàng Đức sẽ được chơi dâng cao và tập trung cho nhiệm vụ tấn công. Ngược lại, Lê Phạm Thành Long thi đấu hơn nhưng cũng sẵn sàng dâng cao.

Trên hàng công, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đặt niềm tin vào Nguyễn Tiến Linh. Ở hành lang trái, Nguyễn Đình Bắc sẵn sàng mang đến đột biến. Trong khi đó, sự tinh tế và nhãn quan chiến thuật của Nguyễn Hai Long trở thành phương án quý giá với đội tuyển Việt Nam.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trước Nepal chắc chắn là 3 điểm cùng với tỉ số đậm. HLV Kim Sang-sik hiểu tầm quan trọng của trận đấu này. Do đó, nhiều cầu thủ trẻ có tên trong đợt tập trung này vẫn cần chờ đợi cơ hội. Nếu tuyển Việt Nam giải quyết tốt tình hình, cơ hội sẽ sớm đến với Phi Hoàng, Thanh Nhàn hay Hiểu Minh.

Trận đội tuyển Việt Nam đấu với Nepal diễn ra lúc 19h30 ngày hôm nay 9/10. VTC News tường thuật trực tiếp trận đấu này.