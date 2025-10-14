Đội hình dự kiến Việt Nam vs Nepal: Đặng Văn Lâm mất suất?

(VTC News) -

Sau khi đánh bại Nepal ở trận lượt đi ngày 9/10, đội tuyển Việt Nam gặp lại đối thủ này trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) lúc 19h30 tối nay (14/10). Huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể sẽ điều chỉnh vài vị trí trong đội hình chính của đội chủ nhà để mang đến màn thể hiện tốt hơn.

Sự thay đổi đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng đến từ vị trí người gác đền. Thủ môn Đặng Văn Lâm có thể nhường vị trí cho Trần Trung Kiên, tuyển thủ U23 Việt Nam chưa từng ra sântrong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trong trận đấu với Nepal, Đặng Văn Lâm một lần nữa khiến người hâm mộ lo âu. Trong bàn thua của "các chiến binh sao vàng", Đặng Văn Lâm không có phản xạ nào trước pha đánh đầu của đối phương. Sang hiệp 2, anh có thêm pha chuyền bóng hỏng tạo điều kiện cho cầu thủ Nepal áp sát khung thành nhưng Duy Mạnh kịp sửa sai.

Đặng Văn Lâm có thể ngồi dự bị.

Nhìn chung, đội tuyển Việt Nam chỉ mắc lỗi phòng ngự trong bàn thua. Do đó, HLV Kim Sang-sik sẽ cân nhắc riêng trường hợp của Bùi Tiến Dũng vốn gặp chấn thương nhẹ. Đức Chiến có thể chơi thay Tiến Dũng ở trung tâm hàng thủ. Xuân Mạnh đá trung vệ lệch trái, Duy Mạnh đá trung vệ lệch phải. Ngoài ra, Cao Pendant Quang Vinh án ngữ hành lang trái và cánh đối diện là Trương Tiến Anh.

Ở khu trung tuyến, màn trình diễn của Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Hoàng Đức đảm bảo cho bộ đôi này suất đá chính. Họ thi đấu tốt, kiểm soát bóng hay, có những đường chuyền đủ sáng tạo. Tuy nhiên, khả năng tận dụng của đồng đội cũng như các pha xuyên phá bất ngờ chưa đủ tốt. Đội tuyển Việt Nam cần Hoàng Đức làm tốt hơn nữa trong khâu tấn công.

Trên hàng tiền đạo, Nguyễn Tiến Linh tiếp tục sắm vai trò chủ công. Ngôi sao sinh năm 1997 ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu bằng pha khống chế bóng và dứt điểm điệu nghệ. Dù vậy, một vài tình huống vụng về vẫn khiến Tiến Linh vướng phải tranh cãi.

Trong khi đó, Tuấn Hải sau trận đấu chưa mấy thành công có thể ngồi dự bị và nhường cơ hội cho tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc. Hai Long cho thấy nhiều phẩm chất và anh là lựa chọn tối ưu ở hành lang phải.

Trận đấu giữa Việt Nam và Nepal trên sân Thống Nhất diễn ra lúc 19h30 ngày 14/10.