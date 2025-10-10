Văn Lâm thất thế trước Nguyễn Filip ở đội tuyển Việt Nam

(VTC News) -

"Tôi nghĩ chuyện về Đặng Văn Lâm chẳng có gì mới. Cậu ấy có phong độ cao thì cũng không phải. Văn Lâm đang có dấu hiệu thất thế khi cạnh tranh với Nguyễn Filip hay cả Trung Kiên và Văn Việt.

Những người này có phẩm chất tốt hơn Văn Lâm. Các kĩ năng của họ đều hơn, màn trình diễn ở V.League cũng tốt. Những người này đứng trong khung gỗ khì chúng ta yên tâm hơn Văn Lâm", bình luận viên Ngô Quang Tùng trả lời câu hỏi của Báo điện tử VTC News.

Văn Lâm mắc sai lầm.

Đặng Văn Lâm trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam trong tháng 10/2025. Nhà cầm quân người Hàn Quốc gây bất ngờ khi loại cả Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu - hai người gác đền tại AFF Cup 2024. Ông trao gửi niềm tin cho Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt vốn trẻ tuổi hơn.

Đặng Văn Lâm được trao cơ hội ra sân trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh không mấy thuyết phục. Ở bàn thua của đội tuyển Việt Nam, anh không có phản xạ đáng kể để ngăn chặn pha đánh đầu của đối phương. Nhưng đây là tình huống khó và lỗi thuộc về hàng phòng ngự hơn là Văn Lâm.

Đặng Văn Lâm lại khiến người hâm mộ bất an.

Nhưng đầu hiệp 2, khi Phạm Xuân Mạnh trả bóng lại cho Văn Lâm trước áp lực của cầu thủ Nepal, thủ thành sinh năm 1993 bất ngờ chuyền hỏng một cách vụng về. Pha xử lý của Văn Lâm suýt chút nữa khiến khung thành đội tuyển Việt Nam rơi vào thế nguy hiểm. Cầu thủ Nepal xử lý không tốt và Duy Mạnh kịp thời can thiệp.

Ông Quang Tùng nhận định: "Lợi thế phản xạ và thể hình của Văn Lâm thì vẫn còn. Nhưng bàn thua phần nào nói lên vấn đề, Văn Lâm không thực sự sẵn sàng. Đấy là quả bóng khó nhưng người ta vẫn nhìn ra rằng khả năng đọc tình huống của Văn Lâm chưa xuất sắc. Các trận đấu khó khăn hơn thì cần niềm tin và tiêu chuẩn cao hơn. Chơi chân thì là điểm trừ quá nặng của Văn Lâm".

Ngược lại, huấn luyện viên Kim Sang-sik lên tiếng bảo vệ cậu học trò. Ông cho rằng Văn Lâm đang có phong độ rất cao và xứng đáng được bắt chính. Dẫu vậy, rất khó đánh giá về thủ môn khi đối phương không có cơ hội dứt điểm và tuyển Việt Nam đã thắng Nepal với tỉ số 3-1.