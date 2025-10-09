Đội hình ra sân Việt Nam vs Nepal: Đặng Văn Lâm bất ngờ bắt chính

(VTC News) -

Theo đó, HLV Kim Sang-sik quyết định tin tưởng Đặng Văn Lâm cho suất bắt chính của đội tuyển Việt Nam. Nhiều người tin rằng Trần Trung Kiên sẽ có cơ hội nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn yếu tố kinh nghiệm.

Ở hàng thủ, các trụ cột quan trọng như Cao Pendant Quang Vinh đá hậu vệ trái, Trương Tiến Anh đá hậu vệ phải. Bộ ba trung vệ gồm đội trưởng Đỗ Duy Mạnh chơi ở vị trí trung tâm hàng thủ. Bùi Tiến Dũng thi đấu như một trung vệ lệch trái còn Phạm Xuân Mạnh ở trung tâm hàng thủ.

Đặng Văn Lâm bắt chính cho đội tuyển Việt Nam.

Khu trung tuyến chứng kiến sự kết hợp của bộ đôi tiền vệ Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Hoàng Đức. Khi Nguyễn Quang Hải vắng mặt, áp lực ghi bàn và sáng tạo đổ dồn lên đôi vai của Nguyễn Hoàng Đức. Tiền vệ sinh năm 1998 dẫu sao vẫn là ngôi sao có phong độ ấn tượng ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, hàng công sẽ chứng kiến sự xuất hiện của Nguyễn Tiến Linh. Anh cần sớm "nổ súng" để giải tỏa áp lực khi Nepal không phải đối thủ mạnh. Tiến Linh nhận được sự hỗ trợ từ các tiền đạo biên như Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long.

Cuộc đối đầu với Nepal là trận đấu thứ ba của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Sau 2 lượt đấu đầu tiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò đứng thứ hai tại bảng F với 3 điểm. Đội tuyển Việt Nam lần lượt thắng Lào 5-0 và thua Malaysia 0-4.

Đội hình tuyển Việt Nam đấu với Nepal.

Cục diện cuộc cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 hiện tại không có lợi cho đội tuyển Việt Nam. Thất bại với tỷ số đậm trước đối thủ trực tiếp là Malaysia khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik rơi vào tình thế khó khăn. Đội đương kim vô địch Đông Nam Á phải thắng tất cả các trận còn lại, đồng thời hy vọng đối thủ sảy chân.