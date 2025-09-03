Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh: Tiền vệ Việt kiều mất cơ hội?

(VTC News) -

Trận đấu mở màn của U23 Việt Nam tại giải năm nay là cuộc đọ sức với U23 Bangladesh. Mục tiêu của "những chiến binh sao vàng" chắc chắn là 3 điểm đầu tay. Bởi vậy, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tung ra sân đội hình giàu sức tấn công.

Thậm chí, bộ khung làm nên thành công cho U23 Việt Nam với danh hiệu vô địch Đông Nam Á sẽ được tin tưởng. Viktor Le - cầu thủ Việt kiều đáng chú ý nhất lúc này vẫn phải ngồi trên băng ghế dự bị. Trước đó, Trần Thành Trung cũng bị loại vì vấn đề thể lực. Anh chưa sẵn sàng cho U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Viktor Le khó có suất đá chính.

Trong khung gỗ, U23 Việt Nam tiếp tục đặt niềm tin vào Trần Trung Kiên. Thủ thành của hagl thể hiện phong độ rất cao trong màu áo đội bóng chủ quản. Bất chấp việc HAGL đang sa sút không phanh, Trung Kiên vẫn cho thấy phong độ rất ấn tượng của mình.

Phía trước Trung Kiên là bộ ba cầu thủ phòng ngự gồm Phạm Lý Đức ở trung tâm hàng thủ, Nhật Minh đá trung vệ lệch trái còn trung vệ lệch phải là Hiểu Minh. Hậu vệ cánh trái Phi Hoàng và hậu vệ cánh phải Anh Quân đều có thể dâng cao. Bộ đôi tiền vệ trung tâm gọi tên Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Văn Trường - hai cầu thủ có khả năng hỗ trợ tấn công tuyệt vời.

Trên hàng công, HLV Kim Sang-sik có thể nghĩ về những thử nghiệm mới. Nguyễn Thanh Nhàn xuất phát bên cánh trái, Nguyễn Đình Bắc sắm vai trò tiền đạo mục tiêu và Lê Văn Thuận có lần đầu đá chính ở hành lang phải.

U23 Việt Nam gặp Bangladesh (3/9), Singapore (6/9), Yemen (9/9) ở các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2026.

Tại bảng C, U23 Việt Nam được đánh giá cao. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa lực lượng mạnh nhất đến với giải đấu, nòng cốt là đội hình vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia cách đây chưa lâu. Ngoài ra, U23 Việt Nam chào đón sự trở lại của Nguyễn Thanh Nhàn khi tiền đạo này bình phục chấn thương.