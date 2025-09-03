Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh ngày 3/9 mấy giờ, chiếu kênh nào?

(VTC News) -

U23 Việt Nam đấu với U23 Bangladesh ở lượt trận đầu tiên bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh diễn ra lúc 19h hôm nay 3/9, phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt") và kênh VTV5. Báo Điện tử VTC News cập nhật chi tiết diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu.

U23 Việt Nam gặp U23 Bangladesh ở trận ra quân.

U23 Việt Nam nằm ở bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, thi đấu với tư cách chủ nhà. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò lần lượt đối đầu U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen. Bảng đấu này tương tự vòng loại U23 châu Á 2024, chỉ thay U23 Guam bằng U23 Bangladesh - cũng chính là đối thủ đầu tiên của đội chủ nhà.

Tại bảng C, U23 Việt Nam được đánh giá cao. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa lực lượng mạnh nhất đến với giải đấu, nòng cốt là đội hình vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia cách đây chưa lâu. Ngoài ra, U23 Việt Nam chào đón sự trở lại của Nguyễn Thanh Nhàn khi tiền đạo này bình phục chấn thương.

Bangladesh không phải nền bóng đá mạnh ở châu Á. Các đội tuyển trẻ của họ hiếm khi vượt qua vòng loại giải châu lục. Chạm trán đội bóng bị đánh giá là yếu nhất bảng, U23 Việt Nam cần tận dụng cơ hội để nắm chắc 3 điểm, tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik không cần thử nghiệm nhiều về mặt nhân sự, khi ông và các học trò đã cùng nhau trải qua một giải đấu. U23 Việt Nam cần cải thiện về lối chơi và khả năng duy trì cường độ chơi bóng tấn công. Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu, nhưng khả năng phối hợp và tận dụng cơ hội ghi bàn chưa tốt.