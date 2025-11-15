Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan: Đình Bắc, Lê Viktor trở lại

(VTC News) -

Ở lượt trận thứ hai giải giao hữu Panda Cup 2025, U22 Việt Nam đấu với U22 Uzbekistan. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng sẽ xáo trộn nhân sự so với đội hình ra sân ở trận thắng U22 Trung Quốc. Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc là những cái tên được chờ đợi sẽ góp mặt.

Bộ đôi này không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận ra quân, do thi đấu muộn ở vòng 11 V.League và chỉ kịp đến Trung Quốc trước 1 ngày. Do đó, cả 2 cầu thủ đều được cho nghỉ để đảm bảo thể lực. Đình Bắc có thể trở lại ngay đội hình đá chính trong vai trò tiền đạo, vị trí mà Nguyễn Quốc Việt không thể hiện được nhiều trong trận trước.

Trong khi đó, trước những đối thủ mạnh và có khả năng tranh chấp tốt, Lê Viktor thường không phải lựa chọn được ưu tiên. Tiền vệ Việt kiều này phù hợp với thế trận U22 Việt Nam cần tấn công, gây sức ép lên đối thủ. Cầu thủ của CLB Hà Tĩnh có thể được sử dụng trong hiệp 2.

U22 Việt Nam có thể thay đổi nhiều vị trí trong đội hình đá chính ở trận đấu với U22 Uzbekistan.

Mặt khác, khi có Đình Bắc - cầu thủ có xu hướng di chuyển rộng để nhận bóng tạo cơ hội, U22 Việt Nam cần 2 cầu thủ chạy cánh thiên về bứt tốc, khai thác khoảng trống. Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thanh Nhàn - hoặc Bùi Vĩ Hào - là những phương án phù hợp hơn.

Ở vị trí thủ môn, sau khi Cao Văn Bình có màn thể hiện tốt trước U22 Trung Quốc, Trần Trung Kiên đến lượt trổ tài. Các trung vệ - khu vực cần sự ổn định trong thế trận ưu tiên sự an toàn - ít khả năng có xáo trộn. Bộ ba Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh vẫn thi đấu rất ăn ý. Trong khi đó, Phi Hoàng và Anh Quân vẫn là 2 cầu thủ đá biên tốt nhất.

Lực lượng dồi dào ở hàng tiền vệ mang đến cho huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhiều phương án sắp xếp. Ở trận gặp U22 Trung Quốc, Xuân Bắc là người được chọn đá cặp với Văn Trường. Người thường xoay tua với Xuân Bắc là Thái Sơn có thể được trao cơ hội trước U22 Uzbekistan.

Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Võ Anh Quân, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Phi Hoàng;

Tiền đạo: Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ.