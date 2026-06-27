Điều tra vụ người đàn ông bị đánh hội đồng tại Quảng Ninh

(VTC News) -

Video ghi lại cảnh người đàn ông bị đánh hội đồng tại khu vực gần nhà hàng Hải Đăng, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. (Nguồn: Mạng xã hội)

Ngày 27/6, Trung tá Phạm Đình Nghĩa, Trưởng Công an phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin liên quan vụ một người đàn ông bị đánh hội đồng gần khu vực nhà hàng Hải Đăng trên địa bàn phường.

Sau khi nhận được thông tin, công an phường đang phối hợp cùng Viện kiểm sát tiến hành điều tra theo quy định.

Liên quan nội dung phản ánh cho rằng nhân viên của nhà hàng trên đánh người, ông Nghĩa cho biết những nội dung này cũng đang được xác minh, chưa có kết luận cụ thể.

Người đàn ông bị đánh hội đồng gần khu vực nhà hàng Hải Đăng, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh cắt từ video)

Thông tin thêm với phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy cho biết vụ việc xảy ra cách đây nhiều ngày, liên quan mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, cụ thể sự việc đang được cơ quan công an điều tra.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông bị nhóm người đánh hội đồng. Nhóm người này liên tục văng tục và dùng tay chân tác động vật lý lên người đàn ông. Sự việc chỉ dừng lại sau khi có một số người can ngăn.

Đoạn video được chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của nhóm người đánh hội đồng, mong muốn cơ quan công an sớm điều tra làm rõ vụ việc.