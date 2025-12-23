Điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

(VTC News) -

Chiều 23/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh, Trợ lý Thủ tướng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Trịnh Mạnh Linh. (Ảnh: Thế Đại)

Ông Trịnh Mạnh Linh là Tiến sỹ quản lý Kinh tế, Thạc sỹ Ngoại thương, Cử nhân Luật học.

Ông Linh từng có thời gian làm thư ký cho Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đến tháng 8/2023, ông được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tháng 1/2025, Thủ tướng bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương hiện nay có Trưởng ban Lê Minh Hưng và 8 Phó ban, gồm các ông/bà: Hoàng Đăng Quang (Phó Trưởng ban Thường trực), Nguyễn Quang Dương, Nguyễn Thành Tâm, Đỗ Thanh Bình (kiêm nhiệm), Nguyễn Hữu Đông (kiêm nhiệm), Bùi Thị Quỳnh Vân, Nguyễn Thanh Bình, Trịnh Mạnh Linh.

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, Ban Tổ chức Trubg ương là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương.