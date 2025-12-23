8 phim điện ảnh Việt 'hốt bạc' nhất trong năm 2025

(VTC News) -

Năm 2025 đã đi vào lịch sử điện ảnh Việt Nam khi chứng kiến sự bùng nổ doanh thu chưa từng có. Tổng doanh thu phim Việt năm 2025 đạt khoảng 3.650 tỷ đồng (gần gấp đôi năm 2024).

Nếu như trước đây, con số 100 tỷ đồng là thành công lớn của một bộ phim, thì năm nay thị trường chứng kiến những kỷ lục mới được thiết lập với 8 bộ phim vượt qua con số 200 tỷ đồng.

Mưa đỏ (714 tỷ đồng)

Bộ phim chiến tranh do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất tạo nên hiện tượng chưa từng có của điện ảnh Việt với doanh thu kỷ lục 714 tỷ đồng.

Không chỉ lập kỷ lục mới, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn trở thành phim Việt đầu tiên thuộc dòng chiến tranh đạt thành tích này, phá vỡ định kiến lâu năm rằng "phim lịch sử thường kén người xem".

Khai thác sự bi hùng của cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, Mưa đỏ gây xúc động mạnh mẽ nhờ những thước phim chân thực và thông điệp yêu nước sâu sắc. Thành công này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy khán giả luôn sẵn lòng ủng hộ những tác phẩm lịch sử, chính luận chất lượng cao.

Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng)

Được xem là hiện tượng phòng vé dịp Tết 2025, Bộ tứ báo thủ tiếp tục giúp Trấn Thành đem về doanh thu hơn 332 tỷ đồng. Dù chưa thể đạt được con số như kỳ vọng, tuy nhiên thành tích này vẫn giúp Trấn Thành giữ vị trí "ông hoàng phim Tết".

Thành công lớn về doanh thu của Bộ tứ báo thủ đến từ nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là thương hiệu Trấn Thành.

Tuy nhiên, trái ngược với doanh thu ấn tượng, bộ phim lần này cũng nhận về không ít tranh cãi. Nhiều người đánh giá rằng nội dung phim chưa tương xứng với kỳ vọng, kịch bản thiếu chiều sâu và được xem là một bước thụt lùi của đạo diễn so với bộ phim Mai trước đó.

Tử chiến trên không (252 tỷ đồng)

Với doanh thu 252 tỷ đồng, bộ phim của đạo diễn Hàm Trần gây chú ý nhờ đề tài độc đáo khi khai thác câu chuyện không tặc và cướp máy bay, lấy cảm hứng từ những vụ việc có thật.

Tác phẩm kể về cuộc sinh tồn và chiến đấu đầy căng thẳng trên một chuyến bay, mở ra cánh cửa cho các thể loại hành động mạo hiểm, vốn là sân chơi của điện ảnh Hollywood. Phim cũng chứng minh năng lực vượt trội của các nhà làm phim Việt trong việc sản xuất kỹ xảo điện ảnh phức tạp.

Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ đồng)

Trở lại với thế mạnh phim trinh thám, đạo diễn Victor Vũ tiếp tục khẳng định thương hiệu với 249 tỷ đồng với Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.

Kết hợp bối cảnh cổ trang, yếu tố tâm linh và cốt truyện trinh thám phức tạp, phim lôi cuốn khán giả bằng hình ảnh trau chuốt, màu sắc u ám và không khí bí ẩn đậm chất điện ảnh. Tác phẩm tiếp tục mở rộng vũ trụ Victor Vũ và trở thành phim có doanh thu cao nhất sự nghiệp của anh, vượt cả Mắt biếc (180 tỷ đồng).

Nhà gia tiên (242 tỷ đồng)

Thuộc thể loại tâm linh, hài hước, khai thác đề tài về tình cảm gia đình, Nhà gia tiên của Huỳnh Lập thu hút được nhiều đối tượng khán giả. Tiếp nối thành công của các dự án trước, bộ phim giúp đạo diễn mang về 242 tỷ đồng.

Phim được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa yếu tố rùng rợn và tiếng cười giải trí, dễ dàng tiếp cận khán giả đại chúng.

Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng)

Series Lật mặt của Lý Hải tiếp tục là cái tên bảo chứng phòng vé với 232 tỷ đồng. Thành tích này giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất mùa lễ 30/4 - 1/5.

Thành công của phim nhờ kịch bản đơn giản, dễ xem và đề cao tình cảm gia đình. Tuy nhiên cũng giống Trấn Thành, lần trở lại này của Lý Hải nhận không ít ý kiến cho rằng phim còn thiếu chiều sâu, chưa đột phá so với phần 7. Nhiều người cho rằng doanh thu của phim phần lớn nhờ vào sức hút của Lý Hải.

Nụ hôn bạc tỷ (212 tỷ đồng)

Tác phẩm điện ảnh đầu tay của Thu Trang bất ngờ cán mốc 212 tỷ đồng vào dịp Tết 2025, trở thành một trong những hiện tượng phòng vé đáng chú ý trong năm 2025. Tác phẩm cũng ghi dấu bước tiến mới của Thu Trang, cho thấy khả năng chỉ đạo diễn xuất và tư duy làm phim giải trí hiệu quả.

Lấy bối cảnh giới thượng lưu và những tình huống "dở khóc dở cười", phim xoay quanh chuyện tình yêu của những người trẻ. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về nội dung, sức hút của dàn diễn viên đã giúp phim vượt qua cột mốc 200 tỷ.

Truy tìm long diên hương (205 tỷ đồng)

Được xem hiện tượng phòng vé nổi bật vào dịp cuối năm 2025, Truy tìm long diên hương nhanh chóng vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy hai tuần, giữ vững vị trí top 1 doanh thu trong nhiều ngày liên tiếp. Tính đến hiện tại, bộ phim đã đạt doanh thu hơn 205 tỷ đồng.

Sức tăng trưởng ấn tượng này giúp bộ phim trở thành cú hích mới cho dòng phim hài - hành động Việt, đồng thời cho thấy khán giả sẵn sàng ủng hộ những tác phẩm tôn vinh bản sắc văn hóa địa phương.

Các tình tiết pha kịch tính, yếu tố tâm linh làng biển và sự tự nhiên trong diễn xuất cũng giúp phim chạm đến số đông khán giả.