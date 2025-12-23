Chợ hơn 100 ki-ốt tan hoang sau hoả hoạn

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa và cứu nạn cứu hộ. Các mũi chữa cháy được triển khai đồng thời, khai thác nguồn nước xung quanh để khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang khu dân cư và các khu vực lân cận. Đến khoảng 8h cùng ngày, đám cháy cơ bản được kiểm soát, song lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát, xử lý các điểm cháy âm ỉ và phá dỡ những hạng mục có nguy cơ sập đổ.