Tiểu thương khóc nức nở, nhìn tài sản bị thiêu rụi sau vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội

Anh M., tiểu thương bán quần áo, cho biết chị vừa dọn hàng về nhà không lâu thì nhận được cuộc gọi báo chợ cháy. “Khi tôi quay lại thì lửa đã bốc cao, không thể vào trong. Toàn bộ hàng hóa để chuẩn bị bán cuối năm đều cháy hết, giờ coi như mất sạch”, anh M. nói.