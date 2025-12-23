Đóng

Cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Tiểu thương bật khóc, trắng tay

(VTC News) -

Rạng sáng 23/12, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại chợ Xanh (phường Phương Liệt, Hà Nội) khiến hàng chục ki-ốt bị thiêu rụi, nhiều tiểu thương bàng hoàng, bật khóc.

Đắc Huy - Chí Bảo
