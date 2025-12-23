+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Tiểu thương bật khóc, trắng tay
(VTC News) -
Rạng sáng 23/12, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại chợ Xanh (phường Phương Liệt, Hà Nội) khiến hàng chục ki-ốt bị thiêu rụi, nhiều tiểu thương bàng hoàng, bật khóc.
Đắc Huy - Chí Bảo
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Tiểu thương bật khóc, trắng tay
14:56 23/12/2025
VTC NEWS TV
Nhìn kỹ từng chữ vì câu đố này đang lừa bạn
14:55 23/12/2025
Hỏi - Đáp
Cứu sống bé trai sinh non viêm ruột nguy kịch
14:55 23/12/2025
Tin tức
Campuchia đề nghị Thái Lan chuyển địa điểm đàm phán xung đột biên giới
14:51 23/12/2025
Thời sự quốc tế
4 bệnh nhân trở về từ 'cửa tử' nhờ ghép tạng, ghép tủy
14:50 23/12/2025
Tin tức
Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai
14:49 23/12/2025
Đời sống
Dự báo thời tiết Hà Nội, TP.HCM trong đêm Noel và Tết Dương lịch 2026
14:39 23/12/2025
Thời tiết
Nghi phạm đâm chết bảo vệ bệnh viện định trốn sang Campuchia, từng có tiền án
14:16 23/12/2025
Bản tin 113
Hơn 100 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM: Sở Y tế thông tin
14:13 23/12/2025
Tin tức
Lớp sơn 4,5 tỷ đồng và hiệu ứng thị giác trên McLaren 750S Spider
14:03 23/12/2025
Trải nghiệm
Đi ngủ đừng để vật này ở đầu giường, ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ và sức khỏe
14:02 23/12/2025
Tư vấn
Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê
14:00 23/12/2025
Ý kiến
XSMN 23/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 23/12/2025
14:00 23/12/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 23/12/2025 - XSVT 23/12
14:00 23/12/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 23/12/2025 - XSBL 23/12
14:00 23/12/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 23/12/2025 - XSBTR 23/12
14:00 23/12/2025
Xổ số miền Nam
Vừa rời ghế Chủ tịch LPBank, Bầu Thuỵ làm Quyền Tổng Giám đốc Sacombank
13:53 23/12/2025
Doanh nhân
Hạn chế ô tô tải, xe đầu kéo vào Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 từ 1/1/2026
13:47 23/12/2025
Tin nóng
Clip bé gái 3 tuổi giả vờ ngất xỉu để tránh bị phạt thu hút gần 3 triệu lượt xem
13:30 23/12/2025
Giới trẻ
Điện thoại camera kép 200MP ra mắt 2026, có thể không từ Samsung hay Apple
13:15 23/12/2025
Sản phẩm
Xuân Như Ý: Bộ quà nước mắm cao cấp dẫn đầu xu hướng Tết Bính Ngọ 2026
13:00 23/12/2025
Đời sống
Truy tìm xe tải vượt ẩu, va chạm liên tiếp 2 ô tô con ở Lâm Đồng rồi bỏ chạy
12:55 23/12/2025
Tin nóng
HLV Mai Đức Chung muốn chia tay tuyển nữ Việt Nam
12:29 23/12/2025
Thể thao
Toàn cảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 15, khóa XIII
12:26 23/12/2025
Chính trị
Bà Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất tham dự Đại hội Thi đua yêu nước
12:26 23/12/2025
Tin nóng
Thái Lan tấn công loạt toà nhà nghi là 'trung tâm lừa đảo' ở Campuchia
12:22 23/12/2025
Thời sự quốc tế
T&T Group được vinh danh tại Lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long
12:20 23/12/2025
Kinh tế
Hạm đội vàng của Hải quân Mỹ sắp đón lớp tàu chiến 'chuẩn Donald Trump'
12:17 23/12/2025
Quân sự
Công an làm việc chủ tài khoản bình luận 'dọa khủng bố' sân bay Long Thành
12:14 23/12/2025
Bản tin 113
Thứ 4 – Giảm giá hời, Mua là lời – cơ hội săn sale điện máy chính hãng mỗi tuần
12:11 23/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân