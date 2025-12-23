(VTC News) -

Ngày 22/12, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán: DPM) cho biết Nhà máy đạm Phú Mỹ bắt đầu dừng máy để tiến hành công tác bảo dưỡng tổng thể định kỳ.

Phú Mỹ phát động phong trào thi đua Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ.

Đây là một trong những đợt bảo dưỡng có quy mô lớn nhất của Nhà máy, với hơn 5.500 hạng mục công việc, huy động trên 1.700 nhân lực của Phú Mỹ, các đơn vị trong Petrovietnam và các chuyên gia, nhà thầu chuyên ngành. Bên cạnh các hạng mục bảo dưỡng định kỳ, Phú Mỹ đồng thời triển khai thực hiện lắp đặt, kết nối, tích hợp gần 20 hạng mục quan trọng khác nhằm tối ưu hoạt động sản xuất và chuẩn bị sẵn sàng cho các dự án trong tương lai gần.

Với kinh nghiệm vận hành trong hơn 20 năm, công tác bảo dưỡng tổng thể đã được Phú Mỹ chuẩn bị kỹ trên mọi khía cạnh, bao gồm cả công tác chuẩn bị, điều phối nguồn hàng cũng như phối hợp với các đơn vị trong ngành có liên quan.

Nhà máy đạm Phú Mỹ bắt đầu dừng máy để tiến hành công tác bảo dưỡng tổng thể định kỳ.

“An toàn – Chất lượng – Tiến độ - Hiệu quả” là các tiêu chí hàng đầu mà Phú Mỹ đặt ra trong kỳ bảo dưỡng này, thông qua triển khai các giải pháp đồng bộ từ chuẩn bị, kiểm soát vật tư, dịch vụ, nhân lực; ban hành các phương án, hướng dẫn, kiểm soát chất lượng và tiến độ, kiểm soát an toàn sức khỏe môi trường, đặc biệt là áp dụng số hóa (phần mềm 45K1) nhằm chuẩn bị sớm, tiết kiệm thời gian, theo dõi trực tiếp và kiểm soát hồ sơ chặt chẽ trong toàn trình.

Đây là một trong những đợt bảo dưỡng có quy mô lớn nhất của Nhà máy, với hơn 5.500 hạng mục công việc, huy động trên 1.700 nhân lực.

Với tính chất độc lập nhất định, nhà máy NPK Phú Mỹ, khu vực xuất hàng... vẫn hoạt động ổn định, việc chuẩn bị, điều độ nguồn hàng đã có phương án chi tiết, nên hoạt động kinh doanh của Phú Mỹ sẽ diễn ra bình thường trong suốt thời gian bảo dưỡng.

Ngày 17/12/2025, Phú Mỹ đã phát động đợt thi đua cao điểm “38 ngày đêm thi đua lao động sáng tạo bảo dưỡng tổng thể Nhà máy, đảm bảo “An toàn – Chất lượng – Tiến độ - Hiệu quả”, nhằm hoàn thành xuất sắc đợt bảo dưỡng vô cùng quan trọng cho hoạt động của Nhà máy, cũng như chuẩn bị tốt cho các dự án mới trong Tổ hợp Nhà máy Phú Mỹ, giúp kiến tạo năng lực phát triển bền vững, dài hạn của Phú Mỹ trong thời gian tới.