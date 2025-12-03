Phó ban Tổ chức Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Chiều 3/12, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Phan Thăng An thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Phan Thăng An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 1.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Phan Thăng An. (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Cao Bằng)

Tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An sinh năm 1974, quê quán TP Đà Nẵng. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Có thời gian công tác tại tỉnh Quảng Nam cũ, ông An từng giữ cương vị: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình.

Sau đó, ông công tác tại Ban Tổ chức Trung ương, lần lượt đảm nhiệm các vị trí: Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Địa phương II; Cục trưởng Bảo vệ Chính trị nội bộ; Phó bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Tháng 12/2022, ông Phan Thăng An được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.