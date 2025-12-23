Nhiều doanh nghiệp thực phẩm hướng đến sản phẩm thân thiện với môi trường

(VTC News) -

155 doanh nghiệp vừa nhận được danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TP.HCM năm 2025”. Với chủ đề “Doanh nghiệp xanh - Kiến tạo thành phố xanh”, giải thưởng ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nhằm hướng đến tăng trưởng xanh gắn với hội nhập kinh tế quốc tế.

Đáng chú ý, giải Doanh nghiệp Xanh năm nay cũng ghi nhận nỗ lực của nhiều đơn vị thuộc lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm nội địa. Đơn cử là Công ty Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu (HungHau Foods) với việc xây dựng chuỗi giá trị cho người Việt, thông qua các sản phẩm thực phẩm lành mạnh, có nguồn gốc từ nông sản nội địa.

Nhờ quy trình sản xuất và chế biến hiện đại tại 03 nhà máy của HungHau Foods, các sản phẩm trái cây đông lạnh, rau củ đông lạnh, mì-nui dinh dưỡng, ống hút gạo, nước dừa đóng chai Việt Nam đã hiện diện tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần đưa tinh hoa nông sản Việt ra thế giới.

Gian hàng của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu.

Để tạo được lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường quốc tế, HungHau Foods chú trọng đến chất lượng nông sản từ khâu trồng trọt cho đến chế biến. Nông sản được thu hoạch tại các vùng nguyên liệu đạt chuẩn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Sản phẩm được trải qua quy trình chế biến hiện đại tại 03 nhà máy, với các tiêu chuẩn quốc tế như BRCGs, HACCP, ISO 22000, FDA, GACC, SMETA, Kosher, Halal…

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Trưởng ban tổ chức cũng nhấn mạnh: "Danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực bảo vệ môi trường, mà quan trọng hơn là tạo ra một bộ khung chuẩn mực để doanh nghiệp Việt Nam từng bước hội nhập theo các tiêu chuẩn xanh của thế giới. Đây là quá trình đầu tư dài hạn, đòi hỏi doanh nghiệp phải kiên trì, minh bạch và có chiến lược".

Giải thưởng lần này là nguồn động lực, sự cổ vũ mạnh mẽ để các đơn vị tiếp tục sáng tạo trong kinh doanh, nghiên cứu thêm các dòng sản phẩm lành mạnh, đổi mới công nghệ và quy trình sản xuất theo hướng phát triển bền vững; qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của TPHCM nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung thời gian tới.