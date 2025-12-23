VFF 'tự động' gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik đến hết Asian Cup 2027

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận hợp đồng của huấn luyện viên Kim Sang-sik còn thời hạn đến năm 2027. Nếu không có biến động ngoài kế hoạch, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đến hết Asian Cup 2027 (dự kiến kết thúc vào tháng 2/2027).

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng rất tự tin vào khả năng đội nhà được tham dự Asian Cup và đang chờ phán quyết cuối cùng của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Gần nhất, LĐBĐ thế giới (FIFA) quyết định xử thua đội tuyển Malaysia 3 trận đấu vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik còn hợp đồng với VFF đến năm 2027.

Nhận định "cầu thủ không hợp lệ" cũng được FIFA nhấn mạnh khi kết luận đội tuyển Malaysia gian lận, giả mạo hồ sơ cầu thủ nhập tịch. Đây là căn cứ then chốt để AFC xem xét đưa ra án phạt bổ sung là xử thua đội tuyển Malaysia trong 2 trận đấu với Nepal và Việt Nam ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trước ngày 31/3.

Tháng 6/2024, ông Kim Sang-sik ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Thông tin này có thể là nguồn gốc dẫn tới sự lo ngại của người hâm mộ về việc nhà cầm quân 49 tuổi sắp hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, thỏa thuận của huấn luyện viên Kim Sang-sik với VFF có điều khoản gia hạn thêm một năm.

Nói về vấn đề hợp đồng trong buổi phỏng vấn sáng 22/12, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam cho biết: "Trong gần 2 năm ở đây, bản CV của tôi đã đẹp hơn nhiều. Tôi rất hạnh phúc khi làm việc cùng các cầu thủ tại đây. Về vấn đề hợp đồng, chúng tôi biết Chủ tịch VFF hiện tại đang rất bận rộn. Vì thế, chúng tôi sẽ chia sẻ sau khi gặp Chủ tịch".