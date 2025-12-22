HLV Kim Sang-sik bị chê bai vì 1 trận đấu, không ngờ vẫn tạo dấu ấn đặc biệt

(VTC News) -

Tối 22/12, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia mới nhất. Đây cũng là lần cập nhật cuối cùng của năm 2025.

Điểm số và sự biến động vị trí của đội tuyển Việt Nam giống như ước tính từ ngay sau loạt trận quốc tế tháng 11. Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tăng 3 bậc lên hạng 107 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam được cộng 5,89 điểm từ 2 trận thắng Lào 2-0 trên sân khách ở vòng loại Asian Cup 2027. Thực tế, ngay khi trận đấu kết thúc (ngày 19/11), người hâm mộ và giới chuyên môn tự tính được con số này dựa trên công thức điểm elo của FIFA.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa cùng đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33.

Ở trận đấu với Lào, đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik bế tắc trước hàng thủ đông người và chắc chắn của đối thủ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thậm chí phải tung Nguyễn Xuân Son mới bình phục chấn thương vào sân.

Chính ngôi sao này ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 67 trước khi Phạm Tuấn Hải ấn định chiến thắng 2-0 trong thời gian bù giờ. Màn trình diễn chật vật này của đội tuyển Việt Nam khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik chịu nhiều chỉ trích ở thời điểm đó.

Đội tuyển Việt Nam chật vật thắng Lào nhưng lại tạo ra dấu ấn đặc biệt.

Chi tiết đáng chú ý khi Liên đoàn bóng đá thế giới công bố bảng cập nhật trên trang chủ không phải số điểm và vị trí của đội tuyển Việt Nam, mà là thông tin đính kèm được ghi nhận tự động. Theo đó, đội tuyển Việt Nam chính là đội bóng thăng tiến nhiều nhất trên bảng xếp hạng FIFA tháng 12.

Ở chiều ngược lại, đội bóng tụt hạng nhiều nhất là đối thủ quen mặt của đội tuyển Việt Nam - Malaysia. Dù thắng Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển có biệt danh Harimau Malaya (Hổ Malay) bị trừ tới hơn 22 điểm vì án phạt của FIFA.

Cụ thể, đội tuyển Malaysia bị xử thua 3 trận giao hữu do sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Nhiều khả năng đội bóng này còn tiếp tục bị trừ điểm nặng hơn trong 3 tháng tới, khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra án phạt bổ sung liên quan đến các trận vòng loại Asian Cup 2027.