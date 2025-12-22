HLV Kim Sang-sik 'rất hạnh phúc', chưa nói chuyện hợp đồng với VFF

(VTC News) -

Ngay sau khi U22 Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33, vấn đề hợp đồng của huấn luyện viên Kim Sang-sik được người hâm mộ quan tâm. Hợp đồng của huấn luyện viên Kim Sang-sik với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) được ký vào tháng 6/2024 có thời hạn 2 năm. Các bên liên quan chưa công bố thêm thông tin nào về việc gia hạn.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết ông chưa nói chuyện về hợp đồng với lãnh đạo VFF trong thời gian qua. Hiện tại, ông đang rất hạnh phúc với công việc và những thành công đạt được cùng bóng đá Việt Nam.

"Trong gần 2 năm ở đây, bản CV của tôi đã đẹp hơn. Tôi rất hạnh phúc khi làm việc cùng các cầu thủ tại đây. Về vấn đề hợp đồng, chúng tôi biết Chủ tịch VFF hiện tại đang rất bận rộn. Vì thế, chúng tôi sẽ chia sẻ sau khi gặp Chủ tịch", huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết.

Trước mắt, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tập trung cho nhiệm vụ tiếp theo là vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đây là giải đấu cấp châu lục đầu tiên của nhà cầm quân ngườ Hàn Quốc sau khi giành 3 chức vô địch ở khu vực Đông Nam Á.

"Tại vòng chung kết U23 châu Á, không có đối thủ nào là dễ dàng. Nhưng bằng sự tự tin trong những thành công vừa qua, các cầu thủ sẽ hướng tới kết quả tốt. Chúng tôi cố gắng thi đấu tốt các trận vòng bảng và vào sâu ở những vòng trong.

Tôi cảm thấy tự hào khi các cầu thủ đã làm được nhưng thành tích vừa qua. Đặc biệt, tôi muốn cảm hơn người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển. Tôi muốn cảm ơn đến VFF, trong quá trình thi đấu tại Thái Lan, dù thiếu đồ ăn nhưng VFF đã tìm và cung cấp thực phẩm để cầu thủ đảm bảo thể lực.

Chúng tôi giành danh hiệu không dễ dàng:. Đây là năm mà tôi không thể quên trong sự nghiệp của mình. Tôi muốn cảm ơn một lần nữa đến cổ động viên, ban huấn luyện, cầu thủ và Liên đoàn để tạo ra kết quả lần này", HLV Kim Sang-sik cho biết.