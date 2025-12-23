Đến nhà chở người quen đi ăn cháo, 'nữ quái' quay lại cuỗm gần 2 cây vàng

(VTC News) -

Ngày 23/12, Công an phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố củng cố hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Thị Thanh (SN 1980, trú phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) để xử lý về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đoàn Thị Thanh tại trụ sở công an. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, lúc 11h ngày 22/12, Công an phường Hội An Đông tiếp nhận trình báo của bà Đ.T.M. (trú Tổ dân phố Phước Tân, phường Hội An Đông) về việc bị mất trộm tài sản gồm: Dây chuyền, nhẫn vàng với tổng trọng lượng 19 chỉ vàng 97, trị giá ước tính khoảng 249 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hội An Đông khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét. Đến 15h cùng ngày, Công an phường đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Đoàn Thị Thanh.

Qua đấu tranh, Thanh khai nhận khoảng 8h ngày 22/12, Thanh lái xe đến nhà bà M. để chở bà M. đến nhà ba ruột của Thanh để ăn cháo.

Khi bà M. ở lại ăn cháo, Thanh quay về lại nhà bà M. Tại đây, Thanh đi thẳng đến phòng ngủ và mở hộc gỗ trên đầu giường ngủ của bà M. Thấy hộp sắt có móc ổ khóa nhưng không khóa, Thanh mở hộp sắt ra thì phát hiện bên trong có một số vàng và tiền mặt. Thanh đã lấy số vàng, để lại tiền mặt trong hộp sắt.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Thanh quay lại chở bà M. về lại nhà. Số vàng trộm được, Thanh đem bán và lấy 249,5 triệu đồng.