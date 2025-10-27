Điều 19 toa xe chở gần 700 tấn đá án ngữ, giữ cầu Bạch Hổ giữa lũ dữ

(VTC News) -

Cụ thể, đến tối 27/10, mực nước sông Hương liên tục dâng cao, đe dọa an toàn cầu đường sắt Bạch Hổ. Để bảo vệ công trình, ngành đường sắt đã khẩn trương điều động 19 toa xe chở đá (gần 700 tấn) án ngữ trên cầu nhằm tăng tải trọng, tránh nguy cơ bị dòng nước siết cuốn trôi.

Lãnh đạo ngành đường sắt cho hay, việc điều tàu “giữ cầu” là giải pháp khẩn cấp, thường được áp dụng trong các đợt mưa lũ lớn, giúp bảo vệ công trình trọng yếu, bảo đảm an toàn cho tuyến đường sắt quốc gia.

Đây là lần thứ hai ngành đường sắt phải điều tàu “giữ cầu” trong mùa mưa lũ năm nay, chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm giao thông đường sắt thông suốt. Trước đó, đầu tháng 10, ngành Đường sắt đã điều tàu nặng 300 tấn để giữ cầu tại Bắc Giang.

Tổng Công ty đường sắt đã điều động 19 toa xe chở đá, nặng gần 700 tấn án ngữ trên cầu nhằm tăng tải trọng, tránh nguy cơ cầu Bạch Hổ bị nước siết cuốn trôi.

Cầu đường sắt Bạch Hổ xây dựng năm 1908 khi tuyến đường sắt Huế - Quảng Trị được thiết lập. Cầu dài hơn 300 m, kết cấu bằng sắt, ở giữa là đường ray cho tàu hỏa qua lại. Hai bên cầu dành cho xe hai bánh. Trong chiến tranh, cầu Bạch Hổ bị hư hại và đã được sửa chữa.

Ngày nay, cầu Bạch Hổ vẫn giữ vai trò quan trọng là tuyến đường độc đạo dành cho tàu hỏa, kết nối đôi bờ sông Hương.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/10 lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng tiếp tục lên.

Cụ thể: lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc có khả năng vượt lũ lịch sử năm 2020 khoảng 0,2-0,3m; trên sông Hương tại Kim Long lên trên báo động 3 khoảng 1,2m (dưới mức lũ lịch sử khoảng 1,11m); trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu tiếp tục lên và ở trên báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng ở các thành phố Huế và Đà Nẵng; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, nhất là khu vực miền núi các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.