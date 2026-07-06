Diện mạo khu đô thị lấn biển Cần Giờ sau hơn 1 năm thi công thần tốc

Sau hơn 1 năm kể từ ngày khởi công, khu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang thay đổi rõ nét. Từ vùng biển cạn, bãi bồi hoang sơ ven biển, khu vực này từng bước hình thành diện mạo của một đô thị mới với hệ thống hạ tầng, đường giao thông và các công trình đầu tiên dần xuất hiện.
Dự án được khởi công ngày 19/4/2025, đúng thời điểm TP.HCM bước vào giai đoạn mở rộng không gian phát triển. Sau hơn 1 năm triển khai, khu vực lấn biển Cần Giờ đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành đại công trường với nhiều hạng mục được triển khai đồng loạt, tạo nên hình hài ban đầu của một khu đô thị ven biển quy mô lớn.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại khu vực Cần Thạnh hướng về mũi Đồng Tranh, toàn bộ khu vực lấn biển trải dài khoảng 12km dọc bờ biển đã có nhiều thay đổi so với thời điểm khởi công.
Những khu vực trước đây là mặt nước và bãi bồi nay đã được định hình ranh giới, nâng cao cốt nền, đồng thời từng bước hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Nhiều tuyến đường đã được mở mới hoặc hoàn thiện nền, tạo mạng lưới giao thông kết nối các khu vực trong dự án. Một số tuyến đường nội bộ đã được trải nhựa, phục vụ hoạt động thi công, vận chuyển vật tư và kết nối giữa các hạng mục.
So với hình ảnh của hơn một năm trước, sự thay đổi của khu vực thể hiện rõ khi những khoảng không gian ven biển vắng vẻ dần được thay thế bằng các khu vực thi công nhộn nhịp. Nhiều công trình thấp tầng và các dãy nhà đầu tiên đã xuất hiện, đánh dấu quá trình hình thành các phân khu chức năng của khu đô thị.
Không khí thi công diễn ra sôi động trên toàn công trường. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện cơ giới như xe ben, xe lu, máy xúc hoạt động liên tục để đẩy nhanh tiến độ.
Ngoài khơi, các tàu chuyên dụng và sà lan cũng được huy động phục vụ công tác san lấp và xây dựng.
Một trong những hạng mục nổi bật đang được triển khai là đại lộ Thời Đại - tuyến đường trục chính của dự án dài khoảng 12km, rộng tới 120m. Dọc hai bên tuyến, hàng nghìn cây xanh đã được đưa về trồng và chăm sóc, từng bước hình thành cảnh quan cho khu đô thị trong tương lai.
Cùng với hạ tầng giao thông nội khu, nhiều công trình đầu tiên cũng đang dần lộ diện trên vùng đất mới. Các hạng mục được triển khai đồng thời, góp phần định hình diện mạo của khu đô thị ven biển sau hơn một năm khởi công.
Theo quy hoạch, sự hình thành của khu đô thị Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam TP.HCM, đồng thời gắn với mạng lưới hạ tầng quy mô lớn đang và sẽ được đầu tư.
Trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, dự án mở rộng đường Rừng Sác lên 10 làn xe, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cùng tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Khi các công trình này được hoàn thành, khả năng kết nối giữa Cần Giờ với trung tâm TP.HCM và các địa phương lân cận sẽ tiếp tục được cải thiện, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hình thành cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Nam.
Sau hơn 1 năm triển khai, từ vùng biển cạn hoang sơ ven biển, khu vực lấn biển Cần Giờ đang từng bước hình thành một vùng đất mới với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Sự thay đổi rõ nét về diện mạo công trường cho thấy tiến độ triển khai của dự án, đồng thời mở ra những tiền đề cho quá trình phát triển đô thị tại cửa ngõ biển của TP.HCM trong những năm tới.