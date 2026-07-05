Cận cảnh depot đường sắt Bến Thành - Cần Giờ trước ngày thi công

Cần cẩu, xe chuyên dụng cùng nhiều thiết bị phục vụ thi công đã được huy động tại nhiều vị trí, cho thấy dự án đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thực địa sau lễ động thổ diễn ra vào tháng 12/2025.