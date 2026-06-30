Cận cảnh vị trí xây nút giao đa tầng 3.000 tỷ mở lối kinh tế biển TP.HCM

Thực tế, khi cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thành, nếu không có nút giao này, các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc sẽ không có lối xuống để đi vào Cần Giờ hoặc kết nối với khu vực phà Bình Khánh. Việc đầu tư nút giao được đánh giá là mắt xích quan trọng, giúp hình thành tuyến kết nối trực tiếp từ hệ thống cao tốc đến huyện biển duy nhất của TP.HCM, đồng thời phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa, phát triển du lịch và logistics.