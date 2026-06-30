Cận cảnh vị trí xây nút giao đa tầng 3.000 tỷ mở lối kinh tế biển TP.HCM

Ngày 1/7, TP.HCM dự kiến khởi công dự án nút giao kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đây là công trình giao thông trọng điểm có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, được triển khai theo hình thức tổng thầu EPC (chìa khóa trao tay) và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Theo quyết định phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư gần 2.970 tỷ đồng, trong đó hơn 1.162 tỷ đồng dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; khoảng 1.204 tỷ đồng cho chi phí xây lắp và thiết bị, phần còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn và dự phòng.
Đây được xem là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tạo kết nối trực tiếp giữa huyện Cần Giờ với mạng lưới cao tốc liên vùng phía Nam, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông chiến lược của TP.HCM.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, vị trí xây dựng nút giao nằm ngay điểm giao giữa đường Rừng Sác và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đây cũng là khu vực sẽ kết nối với cầu Cần Giờ trong tương lai, tạo thành đầu mối giao thông quan trọng hướng về cù lao Mỹ Khánh, vượt sông Soài Rạp sang khu vực Nhà Bè và tiếp tục kết nối với khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
Thực tế, khi cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thành, nếu không có nút giao này, các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc sẽ không có lối xuống để đi vào Cần Giờ hoặc kết nối với khu vực phà Bình Khánh. Việc đầu tư nút giao được đánh giá là mắt xích quan trọng, giúp hình thành tuyến kết nối trực tiếp từ hệ thống cao tốc đến huyện biển duy nhất của TP.HCM, đồng thời phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa, phát triển du lịch và logistics.
Dự án được thiết kế theo mô hình nút giao đa tầng phức hợp, lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình tương đương các hệ thống giao thông hiện đại tại Singapore và Hàn Quốc.
Cấu trúc công trình gồm đảo xuyến trung tâm bán kính 50 m cùng hai hầm chui trên đường Rừng Sác với tổng chiều dài khoảng 610 m, trong đó phần hầm kín dài 150 m, rộng 10 m. Các nhánh kết nối lên xuống cao tốc được thiết kế với tốc độ 40 km/h.
Đáng chú ý, trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ xây dựng bổ sung một đơn nguyên bên phải nhằm hoàn thiện quy mô 8 làn xe theo quy hoạch, cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ thiết kế 100 km/h. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành trục giao thông hướng tâm mới kết nối trung tâm TP.HCM với các xã Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Lý Nhơn và Long Hòa.
Không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, công trình còn góp phần tăng năng lực vận chuyển hàng hóa, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông trong khu vực. Đặc biệt, khi đặt trong tổng thể mạng lưới giao thông liên vùng đang được đầu tư, nút giao sẽ mở ra hành trình mới đến Cần Giờ.
Theo quy hoạch, người dân từ các tỉnh miền Tây có thể di chuyển theo Vành đai 3 TP.HCM, kết nối vào cao tốc Bến Lức - Long Thành rồi rẽ trực tiếp xuống đường Rừng Sác để đến Cần Giờ. Tương tự, người dân khu vực Đông Nam Bộ cũng có thể tiếp cận huyện biển thông qua hành lang cao tốc liên hoàn.
Dự án Vành đai 3 TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Trong khi đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km, kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ, dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào tháng 9/2026.
Khi các công trình này đồng loạt đưa vào khai thác, Cần Giờ sẽ lần đầu tiên được kết nối trực tiếp với hệ thống cao tốc liên vùng, thay vì phụ thuộc gần như hoàn toàn vào tuyến đường Rừng Sác như hiện nay.
Với hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển, đô thị và du lịch đang đồng loạt được đầu tư, Cần Giờ được kỳ vọng từng bước trở thành trung tâm kinh tế biển mới của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ. Nút giao Rừng Sác cũng là một trong những mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển Cần Giờ trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM.