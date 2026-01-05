Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine 5/1: Ông Zelensky chọn bộ trưởng năng lượng

(VTC News) -

Tổng hợp cập nhật diễn biến chiến sự Nga - Ukraine mới nhất ngày 5/1: Ukraine đề cử bộ trưởng năng lượng mới, trong khi đó các cuộc tấn công UAV tiếp tục diễn ra liên tục.

Ông Zelensky đề cử bộ trưởng năng lượng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề cử Bộ trưởng Quốc phòng Denis Shmigal đảm nhiệm chức Bộ trưởng Năng lượng, trong bối cảnh chính phủ tiến hành cải tổ sâu rộng sau hàng loạt bê bối tham nhũng lớn.

Bộ Quốc phòng – vị trí Shmigal đang nắm giữ – dự kiến sẽ được giao cho một đồng minh thân cận của ông Zelensky, ông Mikhail Fedorov. Vị trí bộ Năng lượng Ukraine bị bỏ trống từ tháng 11 năm ngoái, sau khi dính líu đến vụ biển thủ quy mô lớn liên quan đến tập đoàn điện hạt nhân quốc doanh Energoatom, trong đó các cơ quan chống tham nhũng cáo buộc một cộng sự lâu năm của ông Zelensky điều hành đường dây “lại quả” trị giá khoảng 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng phụ thuộc mạnh vào viện trợ phương Tây.

Các cuộc điều tra đã dẫn đến việc hàng loạt quan chức cấp cao từ chức, bao gồm Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Năng lượng, Chánh văn phòng Tổng thống và nhiều nhân vật chủ chốt khác. Cuối tháng 12/2025, ngành năng lượng Ukraine tiếp tục rung chuyển bởi một vụ án mới liên quan đến việc rút ruột điện năng trị giá hàng triệu USD từ tập đoàn Ukrenergo.

Ông Denis Shmigal.

Ông Shmigal mới chỉ giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng chưa đầy sáu tháng, sau khi rời ghế Thủ tướng vào tháng 7/2025.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục cải tổ nhân sự cấp cao và tăng cường nỗ lực ngoại giao.

Nga bắn hạ 41 máy bay không người lái Ukraine

Nga cho biết đã bắn hạ 41 máy bay không người lái của Ukraine trong vòng ba giờ tối 4/1, nâng tổng số UAV bị đánh chặn trong tuần qua lên hơn 1.500 chiếc.

Trong tuần qua, các hệ thống phòng không của Nga đánh chặn và tiêu diệt ít nhất 1.548 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ Nga, theo tính toán của RIA Novosti dựa trên dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga. Số lượng UAV bị bắn hạ nhiều nhất ghi nhận vào các ngày 31/12 và 2/1, lần lượt là 371 và 435 chiếc. Phần lớn các cuộc tấn công nhắm vào khu vực châu Âu của Nga.

Trước đó một tuần, trong giai đoạn từ ngày 22 đến 28/12/2025, lực lượng phòng không Nga đánh chặn ít nhất 1.651 máy bay không người lái của Ukraine.

Ukraine muốn củng cố năng lực phòng thủ

Hôm 4/1, Tổng thống Zelensky thông báo sẽ có các cuộc họp quan trọng tại châu Âu vào tuần tới nhằm củng cố năng lực phòng thủ và thúc đẩy tiến trình kết thúc cuộc xung đột, đồng thời nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng cho cả con đường ngoại giao lẫn tiếp tục phòng thủ tích cực nếu sức ép lên Nga chưa đủ mạnh.

Tổng thống nhấn mạnh rằng Ukraine mong muốn hòa bình nhưng sẽ không từ bỏ sức mạnh của mình cho bất kỳ ai. Ông bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả những người đang làm việc vì đất nước và bảo vệ Ukraine.