Cho chó ăn trực tiếp trên đĩa của nhà hàng, người chủ bị kiện

(VTC News) -

Sự việc xảy ra vào ngày 16/12 tại một chi nhánh của Nam Môn, chuỗi nhà hàng lẩu truyền thống nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Một đoạn video được đăng tải cho thấy người chủ liên tục khuyến khích chú chó của mình ăn các cuộn thịt cừu trực tiếp từ đĩa phục vụ.

Trong video, người phụ nữ hào hứng nói: "Nói thật là tôi còn chưa kịp nếm vị thịt cừu thế nào vì chó cưng của tôi đã đánh chén sạch sẽ. Đĩa trống trơn rồi này. Phải khen nó thế nào đây? Thật tuyệt vời!".

Ngay sau khi đoạn video gây bão và dấy lên làn sóng phẫn nộ tại Trung Quốc, chuỗi nhà hàng Nam Môn đã có phản ứng quyết liệt, thông báo tạm dừng hoạt động cơ sở này trong 3 ngày để tiến hành tổng tẩy trùng và thay mới toàn bộ bát đĩa cùng dụng cụ ăn uống.

Người chủ vô tư cho chó ăn trên đĩa của nhà hàng.

Nhà hàng cam kết sẽ thắt chặt quản lý và tiến hành bồi thường cho tất cả khách hàng đã dùng bữa tại cơ sở này trong khoảng thời gian từ 16 đến 18/12.

Đồng thời, nhà hàng đã báo cáo vụ việc lên cảnh sát để truy tìm danh tính người chủ chú chó, đồng thời tuyên bố sẽ khởi kiện nhằm yêu cầu bồi thường các thiệt hại về kinh tế cũng như uy tín thương hiệu.

Vụ việc một lần nữa khiến căng thẳng giữa cộng đồng yêu động vật và những khách hàng quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm bùng lên. Trong bối cảnh nhiều nhà hàng đang chú trọng dịch vụ dành cho thú cưng, việc thiếu ý thức của một bộ phận chủ nuôi đang tạo ra nhiều phản cảm và tranh cãi trái chiều.

"Tôi sẽ không bao giờ đến các nhà hàng cho phép mang thú cưng vì ám ảnh việc dùng chung bát đĩa với chúng", một cư dân mạng chia sẻ.

Một dân mạng thẳng thắn: "Mô hình nhà hàng thân thiện với thú cưng sẽ là thảm họa nếu chủ nuôi không biết tự trọng và không biết dạy bảo vật nuôi của mình".

Dưới góc độ pháp lý, Giáo sư Diệp Lâm, Trường Luật, Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho biết các thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải vẫn quy định cấm mang chó vào nhà hàng. Do đó, những cơ sở tự xưng thân thiện với thú cưng mà cho phép chó vào khu vực ăn uống thực chất đang vi phạm quy định về vệ sinh.

Sự việc này gợi nhớ đến vụ việc tương tự tại chuỗi lẩu Haidilao gần đây, khi hai thiếu niên 17 tuổi đi tiểu vào nồi lẩu để trêu đùa và quay video. Tòa án sau đó đã tuyên cha mẹ của hai thiếu niên phải bồi thường cho nhà hàng 2,2 triệu NDT (khoảng 7,7 tỷ đồng) để trang trải chi phí thay thế đồ dùng, làm sạch và bù đắp tổn hại danh tiếng.

Với tiền lệ này, người phụ nữ cho chó ăn trong câu chuyện trên có thể phải trả một cái giá rất đắt cho hành động “vô tư” của mình.