'Siêu trăng Sói' rực sáng trên bầu trời Việt Nam

-

Người dân Việt Nam vừa có cơ hội chiêm ngưỡng “siêu trăng Sói” khi Mặt trăng đạt độ tròn tuyệt đối, có thể nhìn rõ cảnh vật mà không cần đèn đường.

Hồng Thắm
