Từ ngày 15/2/2026, các nền tảng cung cấp dịch vụ quảng cáo trên môi trường mạng sẽ không được ép người dùng xem quảng cáo video quá 5 giây, đây là điều được quy định tại Nghị định số 342/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo.

Cụ thể, khoản 3 Điều 17 Nghị định 342/2025/NĐ-CP về hoạt động quảng cáo trên mạng nêu rõ, đối với quảng cáo dưới dạng hình ảnh tĩnh thì không được thiết lập thời gian chờ để tắt quảng cáo, trong khi với quảng cáo dưới dạng chuỗi hình ảnh chuyển động hoặc video, thời gian chờ tắt quảng cáo tối đa không quá 5 giây.

Đồng thời, các nền tảng có trách nhiệm bố trí biểu tượng, tính năng từ chối hoặc tắt quảng cáo rõ ràng, dễ nhận diện, cho phép người sử dụng lựa chọn từ chối, tắt hoặc không tiếp tục xem quảng cáo không phù hợp.

Quy định này đồng nghĩa với việc các hình thức quảng cáo video “không thể bỏ qua”, buộc người xem phải chờ từ 15 đến 30 giây như trước đây sẽ không còn được phép áp dụng tại Việt Nam.

Ngoài yêu cầu về thời gian chờ, Nghị định cũng nhấn mạnh việc không được thiết kế biểu tượng tắt quảng cáo gây nhầm lẫn, không được làm khó người dùng bằng nhiều thao tác phức tạp, qua đó bảo đảm quyền lựa chọn và trải nghiệm của người sử dụng dịch vụ trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, Nghị định 342/2025/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong việc rà soát, phát hiện, kiểm tra, xử lý và yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ các quảng cáo vi phạm pháp luật trong phạm vi chức năng được giao.

Trong trường hợp chưa xác định được chủ thể vi phạm hoặc pháp luật chuyên ngành chưa có quy định cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ là cơ quan chủ trì tiếp nhận thông tin và làm đầu mối, gửi yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo vi phạm tới các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo trên mạng tại Việt Nam.

Người quảng cáo, đơn vị cung cấp dịch vụ quảng cáo, đơn vị phát hành và chuyển tải quảng cáo có trách nhiệm ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo vi phạm chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Riêng các quảng cáo xâm phạm an ninh quốc gia phải được xử lý ngay, không muộn hơn 24 giờ.

Trường hợp không chấp hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Công an áp dụng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn quảng cáo và dịch vụ vi phạm; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet triển khai các biện pháp kỹ thuật hạn chế truy cập theo quy định.

Nghị định cũng siết chặt quảng cáo đối với các sản phẩm, dịch vụ đặc biệt như thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, thuốc, đồ uống có cồn…, yêu cầu nội dung quảng cáo phải chính xác, có đầy đủ cảnh báo, không gây hiểu nhầm về công dụng.

Đáng chú ý, các nền tảng xuyên biên giới cung cấp dịch vụ quảng cáo cho người dùng Việt Nam cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định, buộc phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam khi phát hành quảng cáo.