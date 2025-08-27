ĐH Bách khoa Hà Nội dành 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân về Thủ đô dịp 2/9

(VTC News) -

Thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội, thời gian hỗ trợ lưu trú kéo dài từ ngày 30/8 đến hết 3/9. Hoạt động áp dụng cho bà con các tỉnh thành xa về Hà Nội tham dự Quốc khánh 2/9 nhưng chưa có chỗ ở, trong đó ưu tiên gia đình khó khăn, người dân ở xa, gia đình chính sách và có công với cách mạng.

Người dân có nhu cầu có thể đăng ký trực tuyến tại đường link: Link đăng ký (từ ngày 27/8 đến 30/8).

Hiện tại, nhà B9 và B10 ký túc xá Đại học Bách khoa Hà Nội, các phòng ở đã được gấp rút chuẩn bị và dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng đón tiếp người dân về lưu trú. Trong đó, nhà B9 có sức chứa 500 chỗ và nhà B10 có 700 chỗ, tổng cộng 1.200 chỗ ở miễn phí.

Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi như bình nóng lạnh, quạt thông gió, hệ thống chiếu sáng, chăn chiếu sạch sẽ và nhà vệ sinh khép kín rộng rãi, đảm bảo sự tiện lợi và an toàn trong sinh hoạt hàng ngày. Công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương nhằm mang đến điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho người dân.

Phòng ở dành cho người dân tại ký túc xá Đại học Bách khoa Hà Nội.

Với vị trí ngay trung tâm Thủ đô, ký túc xá Đại học Bách khoa Hà Nội nằm gần nhiều tuyến giao thông trọng điểm, giúp người dân thuận tiện di chuyển đến Quảng trường Ba Đình - nơi tổ chức lễ diễu binh, diễu hành, góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho việc đi lại trong những ngày diễn ra sự kiện.

Song song với việc bố trí chỗ ở, Ban Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội đặc biệt chú trọng đến công tác phục vụ và quản lý để hoạt động hỗ trợ diễn ra thuận lợi. Toàn bộ đội ngũ cán bộ và nhân viên, từ bảo vệ, quản lý ký túc xá đến nhân viên vệ sinh, đều được huy động, phân công nhiệm vụ và làm việc xuyên lễ.

Các khâu quan trọng như kiểm tra thông tin đăng ký và giấy tờ tùy thân, hướng dẫn nhận phòng và phổ biến nội quy ký túc xá, phát thẻ ra vào hoặc giấy xác nhận để thuận tiện cho quản lý, cũng như bố trí cán bộ trực đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian người dân lưu trú đều được triển khai chặt chẽ.

Hoạt động hỗ trợ chỗ ở miễn phí thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và sẻ chia của Đại học Bách khoa Hà Nội với cộng đồng trong dịp lễ trọng đại. Đây không chỉ là giải pháp thiết thực giúp người dân giảm bớt khó khăn về chi phí lưu trú, mà còn góp phần đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro khi người dân phải tự tìm chỗ ở gấp gáp tại Hà Nội.