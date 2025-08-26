Hà Nội dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ Nhân dân xem diễu binh, diễu hành

(VTC News) -

Ngày 26/8, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn về việc lắp dựng nhà bạt dã chiến phục vụ quần chúng nhân dân tham quan lễ diễu binh, diễu hành A80.

Hà Nội lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ Nhân dân xem trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành.

Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn thống nhất với phương án Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí: Vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình); ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ); Sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám); khu vực đối diện 14B Lê Trực (phường Ba Đình) để phục vụ quần chúng nhân dân tham quan lễ diễu binh, diễu hành A80.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, tổ chức lắp dựng, quản lý, trông coi các nhà bạt; bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; thực hiện tháo dỡ sau khi kết thúc sự kiện; giao UBND các phường nêu trên hỗ trợ Bộ Tư lệnh đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong suốt thời gian triển khai.