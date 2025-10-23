Đau ngực, ra mồ hôi trộm suốt một tháng, cô gái 23 tuổi không ngờ mắc ung thư

(VTC News) -

Suốt một tháng, cô gái 23 tuổi, Hà Nội sống chung với cơn đau âm ỉ vùng ngực, mồ hôi trộm về đêm. Nghĩ do stress và mệt mỏi, cô tự mua thuốc uống nhưng không đỡ. Khi cảm thấy tức ngực tăng, người mệt mỏi hơn, cô mới đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám.

Quyết định tưởng chừng đơn giản ấy lại giúp cô phát hiện căn bệnh nguy hiểm ở giai đoạn sớm u lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa (DLBCL).

Kết quả xét nghiệm máu và chụp PET/CT cho thấy nhiều hạch trung thất và hạch mạc treo - dấu hiệu nghi ngờ u lympho. Sinh thiết xác nhận bệnh nhân mắc DLBCL – thể ung thư hệ tạo máu tiến triển nhanh, nhưng có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm.

Sau chu kỳ hóa trị đầu tiên, sức khỏe của cô gái ổn định, các chỉ số máu cải thiện rõ. Cô được xuất viện và tiếp tục theo dõi định kỳ.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh.

Theo các bác sĩ, u lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa là thể phổ biến nhất trong nhóm u lympho không Hodgkin, bắt nguồn từ tế bào B - thành phần của hệ miễn dịch. Khi bị đột biến, tế bào tăng sinh mất kiểm soát, hình thành khối u ác tính. Bệnh tiến triển nhanh và có thể đe dọa tính mạng nếu chậm trễ điều trị.

Dấu hiệu cảnh báo thường gặp gồm: Nổi hạch bất thường ở cổ, nách, bẹn hoặc trong lồng ngực, ổ bụng; Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân; Ra mồ hôi trộm về đêm; Sụt cân nhanh, mệt mỏi, suy kiệt; Đau ngực, ho kéo dài, khó thở khi hạch trong ngực chèn ép.

Hiện chưa xác định nguyên nhân cụ thể, nhưng các yếu tố liên quan gồm: suy giảm miễn dịch, nhiễm virus (EBV, HIV), vi khuẩn Helicobacter pylori, tiếp xúc hóa chất độc hại hoặc rối loạn gen điều hòa tăng sinh tế bào.

Bệnh thường gặp ở người trung niên nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, kể cả người trẻ khỏe mạnh.

Phương pháp điều trị chính là hóa trị kết hợp thuốc trúng đích, đôi khi ghép tế bào gốc tạo máu. Với phát hiện sớm, nhiều bệnh nhân đạt lui bệnh hoàn toàn và trở lại cuộc sống bình thường.

Các bác sĩ khuyến cáo, những triệu chứng như đau ngực, ra mồ hôi trộm, sụt cân hay sốt kéo dài không nên xem nhẹ. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện bất thường sớm, điều trị hiệu quả và bảo vệ chất lượng cuộc sống lâu dài.