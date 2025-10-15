8 dấu hiệu ung thư đại tràng tuyệt đối không nên bỏ qua

(VTC News) -

Ung thư đại tràng là gì?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có sự tư vấn chuyên môn của BS.CKII Nguyễn Trần Anh Thư cho biết, ung thư đại tràng (colon cancer) là ung thư phổ biến ở cả nam và nữ, xảy ra ở đại tràng (phần dài nhất của ruột già).

Thành đại tràng có cấu tạo gồm nhiều lớp. Các tế bào ung thư được hình thành từ lớp tế bào lót bên trong đại tràng (niêm mạc), xâm lấn dần ra lớp ngoài cùng của đại tràng (thanh mạc). Quá trình sinh ung thư thường xuất phát từ các polyp trong đại tràng.

Sau khi xâm lấn đến thành đại tràng, các tế bào ung thư bắt đầu di chuyển vào trong mạch máu hoặc mạch bạch huyết. Từ đây, các tế bào ung thư có thể di căn đến các hạch bạch huyết lân cận hoặc đến các cơ quan, bộ phận xa hơn trong cơ thể.

Các dấu hiệu ung thư đại tràng tuy dễ nhận biết nhưng cũng dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường, vì vậy bạn nên thường xuyên tầm soát ung thư để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Ung thư đại tràng là một trong những căn bệnh ung thư nguy hiểm hàng đầu

Dấu hiệu ung thư đại tràng tuyệt đối không nên bỏ qua

Ung thư đại tràng diễn biến âm thầm trong thời gian dài mà không có triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người chỉ phát hiện khi đã bước sang giai đoạn muộn. Tuy nhiên, nếu chú ý đến một số thay đổi bất thường trong cơ thể, bạn hoàn toàn có thể nhận biết sớm.

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI.BSNT Phạm Văn Quang chỉ ra những dấu hiệu ung thư đại tràng sớm như sau:

Bụng có cảm giác đau râm ran kéo dài

Không giống như cơn đau dạ dày hay đau quặn ruột, đau bụng do ung thư đại tràng thường râm ran, âm ỉ và kéo dài, nhất là ở vùng bụng dưới hoặc bên trái. Tình trạng đau có thể tăng lên sau khi ăn, hoặc vào ban đêm khiến bạn mất ngủ.

Tình trạng này có thể do khối u gây tắc nghẽn một phần đại tràng, làm cho nhu động ruột bị cản trở, sinh hơi và chướng bụng. Nếu đã thử thay đổi chế độ ăn, dùng thuốc chống đầy bụng nhưng không cải thiện thì bạn cần đi thăm khám sớm.

Rối loạn tiêu hóa

Rối loạn tiêu hóa là một trong những biểu hiện phổ biến, dễ gặp nhất nhưng cũng dễ bị chủ quan và bỏ qua. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng tiêu hóa kéo dài nhiều tuần, tái đi tái lại, không rõ nguyên nhân thì đây có thể là lời cảnh báo sớm từ đại tràng. Theo đó, khối u ở đại tràng có thể làm ảnh hưởng đến nhu động ruột, khiến thức ăn khó tiêu hóa hoặc di chuyển chậm trong ống tiêu hóa.

Đi phân có máu, xuất hiện dịch nhầy

Máu trong phân cũng là dấu hiệu ung thư đại tràng bạn nên lưu tâm. Máu có thể màu đỏ tươi, đỏ sẫm hoặc lẫn trong phân thành vệt dài. Đồng thời, người bệnh có thể thấy dịch nhầy đi kèm, mùi phân hôi bất thường.

Nguyên nhân xuất hiện những triệu chứng này là do khối u loét gây chảy máu hoặc nhiễm trùng niêm mạc đại tràng. Nếu hiện tượng này lặp lại nhiều lần, bạn nên nội soi kiểm tra ngay.

Cảm giác cần đại tiện giả

Bạn từng trải qua cảm giác vừa mới đi vệ sinh xong lại thấy mót rặn, muốn đi tiếp hoặc có lúc ngồi rất lâu trong nhà vệ sinh mà cảm giác chưa “hết” vẫn còn kéo dài?

Đây được gọi là cảm giác giả, do khối u kích thích niêm mạc ruột hoặc gây chèn ép lên trực tràng.

Bị tiêu chảy, táo bón trong thời gian dài

Tiêu chảy và táo bón xen kẽ hoặc kéo dài là biểu hiện thường thấy khi lòng đại tràng bị khối u làm hẹp, khiến phân khó lưu thông.

Tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, phân lúc lỏng lúc đặc, không đều và khó kiểm soát hoặc đôi khi lại bị táo bón, đau tức bụng sẽ thường xuyên xảy ra. Đây là triệu chứng phổ biến nhưng dễ bị người bệnh xem nhẹ.

Thay đổi hình dạng phân (phân nhỏ, dẹt)

Phân nhỏ, dẹt so với bình thường cũng là dấu hiệu bị ung thư đại tràng. Tình trạng phân nhỏ dẹt do có khối u làm cho phân bị chặn lại. Nếu phân nhỏ dẹt như chiếc bút chì hoặc có hình lá lúa, bạn nên đến bệnh viện để được thăm khám và xác định nguyên nhân chính xác.

Giảm cân bất thường

Giảm cân bất thường không do tập luyện hay ăn kiêng có thể là dấu hiệu ung thư đại tràng, dạ dày hoặc các bộ phận khác ở đường tiêu hóa.

Mệt mỏi, suy nhược

Mệt mỏi và suy nhược là một trong những dấu hiệu ung thư đại tràng nói riêng và ung thư nói chung nhưng dễ bị bỏ qua. Mệt mỏi do ung thư đại tràng thường do mất máu trong phân, do mất nước vì tiêu chảy.

Người bệnh cảm thấy kiệt sức ngay cả khi đã nghỉ ngơi, đồng thời suy nhược cơ thể nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân.

Trên đây là 8 dấu hiệu ung thư đại tràng tuyệt đối không nên bỏ qua. Khi nghi ngờ bản thân có các dấu hiệu ung thư đại tràng, người bệnh nên đến bệnh viện để khám và điều trị sớm.

Bên cạnh đó, hãy xây dựng chế độ ăn uống khoa học, tránh xa rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích khác để ngăn ngừa ung thư đại tràng.