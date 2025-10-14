Đau bụng quanh rốn, đi khám phát hiện mắc hai loại ung thư

(VTC News) -

Phát hiện đồng thời ung thư thực quản và ung thư đại tràng sigma - hai bệnh lý ác tính đường tiêu hóa, người đàn ông 62 tuổi, ở phường Cửa Ông, Quảng Ninh được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh phối hợp điều trị thành công bằng các kỹ thuật nội soi ít xâm lấn, giúp loại bỏ khối u triệt để.

Ông nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém, đau bụng vùng quanh rốn và hạ sườn trái, kèm theo triệu chứng đi ngoài phân lỏng lẫn máu. Kết quả nội soi tiêu hóa phát hiện tổn thương bất thường ở 1/3 trên thực quản, cách cung răng trên 28cm, đường kính khoảng 1cm. Đồng thời, chụp CT cho thấy thêm một khối u ở đại tràng sigma, kích thước 5x5cm, đã xâm lấn tới lớp thanh mạc.

Các bác sĩ can thiệp nội soi cắt tách niêm mạc thực quản (ESD) để loại bỏ khối tổn thương. Kết quả sinh thiết xác định đây là ung thư biểu mô vảy tại chỗ, giai đoạn sớm.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân ung thư. (Ảnh: BVCC)

Sau khi kiểm soát được khối u thực quản, bệnh nhân được chỉ định tiếp tục phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng sigma và nạo vét hạch. Kíp bác sĩ phẫu thuật qua các đường rạch nhỏ ở ổ bụng. Các mạch máu trung tâm được thắt chặt, khối u được loại bỏ bằng thiết bị nội soi 3D. Hạch lân cận được nạo vét kỹ lưỡng, phần ruột còn lại được nối lại để tái lập chức năng tiêu hóa.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, ít mất máu, không có biến chứng. Bệnh nhân tỉnh táo, sớm vận động, ăn uống trở lại sau phẫu thuật. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định đây là ung thư đại tràng sigma giai đoạn 3B. Bệnh nhân hiện tiếp tục điều trị hóa chất bổ trợ nhằm giảm nguy cơ tái phát và nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài.

Theo bác sĩ CKI Vũ Đức Nin, Phó khoa Ung bướu, đây là một trong những trường hợp hiếm gặp, phát hiện cùng lúc hai loại ung thư tiêu hóa. Thách thức đặt ra không chỉ là loại bỏ khối u mà còn cần lựa chọn phương pháp can thiệp tối ưu để giảm thiểu xâm lấn và gánh nặng cho người bệnh.

“Chúng tôi đã kết hợp hai phương pháp: nội soi điều trị ung thư thực quản và phẫu thuật nội soi đại tràng sigma. Cả hai đều mang lại hiệu quả điều trị cao, ít đau, hồi phục nhanh và giảm thời gian nằm viện”, bác sĩ chia sẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo, ung thư đường tiêu hóa thường có biểu hiện âm thầm, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Người dân - đặc biệt là trên 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ – nên chủ động khám tầm soát định kỳ, nội soi dạ dày - đại tràng, và cần đi khám sớm khi có các dấu hiệu bất thường như: rối loạn tiêu hóa kéo dài, đi ngoài phân máu, nuốt nghẹn, sụt cân không rõ nguyên nhân.

Khi được phát hiện sớm và điều trị bằng các phương pháp ít xâm lấn, người bệnh có cơ hội chữa khỏi cao, chất lượng sống sau điều trị được cải thiện rõ rệt, đồng thời giảm đáng kể chi phí và biến chứng.