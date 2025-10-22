Dân mạng mừng reo: 'Ơn giời, Hà Nội cuối cùng cũng lạnh rồi'

(VTC News) -

Hà Nội đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm. Từ sáng sớm 22/10, nhiệt độ hạ thấp xuống ngưỡng 20-22°C, người dân cảm nhận rõ rệt tiết trời se lạnh. Không chỉ phố phường thay đổi bởi hình ảnh những chiếc áo gió, áo khoác, khăn quàng mà mạng xã hội cũng tràn ngập gió mùa, với những dòng chia sẻ đầy thích thú. Những kỷ niệm mặc áo ấm, co ro trên đường sau khi đón gió mùa về từ những năm trước cũng được nhiều người chia sẻ lại.

Coi đây là thời điểm đẹp nhất trong năm của Hà Nội, các bạn trẻ tỏ ra cực kỳ hào hứng vì chờ lạnh đã lâu: "Ơn giời cuối cùng Hà Nội cũng đã lạnh rồi. Sau bao lần chờ đợi không khí lạnh 'xịt' thì lần này đúng là co ro, tha hồ ăn ngon mặc đẹp"; "Cơn gió mùa đông đầu tiên đã về. Gió mạnh cuốn cả lá cây dưới mặt đất bay lung tung. Gió lần này lạnh thật sự các anh chị ạ"; "Đã ai nghe thấy tiếng gió mùa Đông Bắc chưa? Nghĩ mai mặc gì đã thấy háo hức"...

Hoàng Tùng bình luận: "Cả năm trời nắng nóng, giao mùa cái là cảm giác được cái lạnh buổi sớm làm tôi thấy thoải mái hơn. Thời tiết se lạnh thế này làm gì cũng thích, đi chơi, dã ngoại, xem phim, ăn uống, ngủ, dự đám cưới, chơi thể thao… thậm chí đi nhà ngủ cũng thấy sướng".

Hà Nội đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm, nhiều người khoác thêm áo ấm ra đường trong cái rét đầu màu. (Ảnh: Minh Đức)

Nhiều cư dân mạng mong thời tiết này kéo dài thêm. "Đề nghị Hà Nội giữ thời tiết này đến hết năm không mưa phùn, không đại hàn nhé. Đối với người Hà Nội khi ở thì phát bực với cái thời tiết 4 mùa ẩm ương nhưng nói thật lòng là đi xa rồi mới lại thấy nhớ da diết, kiểu không nơi nào có được sự đỏng đảnh của thời tiết giống nơi đây", Ngọc Thanh chia sẻ.

Tú Anh viết: "Cái tiết trời này được cùng người yêu tay trong tay, đi dạo khắp phố phường ngửi mùi hoa sữa nồng nàn thì thật tuyệt vời. Mong thời tiết cứ se se lạnh vậy hoặc giảm thêm vài độ nữa để xúng xính áo khoác rồi giữ đến hết năm là đẹp. Trời mà lạnh quá thì lại nhức đầu chỉ nằm im trong chăn ngủ".

Các bạn trẻ nghĩ ra nhiều cách để tận hưởng cái lạnh đầu mùa. Hồng Ngọc viết: "Sáng ra nhìn thời tiết cứ phải gọi là yêu đời, mình dành thời gian để nấu một nồi chè sắn nóng hôi hổi. Trời đẹp như này được cầm bát chè ra ngoài hiên ngồi cùng bố mẹ, vừa ăn vừa ngắm lá rơi, gió cuốn thật không còn gì hạnh phúc bằng".

Khán Thiện chia sẻ: "Trời se se ngồi tụ tập cùng bạn bè ăn lẩu, xong cùng nhau nằm đắp chăn, xem phim tám chuyện là tuyệt vời nhất trần đời. Nếu nằm chán, các anh em lại rủ nhau lái xe ra đường, ngồi thu lu trước gánh ngô nướng, khoai luộc nóng hổi trên phố cổ. Đúng là cái thú chơi không bao giờ lỗi mốt của giới trẻ Hà Nội".

Những người khác nhắc nhở nhau bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi và chia sẻ về mẹo giữ ấm, dưỡng da, đề phòng ốm đau. "Trời lạnh này rất dễ khô da, mọi người nhớ uống đủ nước và đặt một chia nước ở đầu giường nhé. Bên cạnh đó, nhiệt độ cơ thể cũng chưa quen dần với thời tiết, vì vậy không nên tắm đêm hay tắm quá sớm dễ dẫn đến đột quỵ", Thanh Phong viết.

Bảo Quốc chia sẻ: "Những ai bị dị ứng thời tiết mà khô mũi, đau họng, hắt hơi, ho, chảy nước mắt thì có thể thử theo mẹo vặt của mình. Vắt nửa quả chanh tươi vào cốc nước ấm, cho thêm 2 thìa cà phê mật ong, khuấy đều. Uống vào buổi sáng, sau khi thức dậy, dùng liên tục hàng ngày không chỉ giúp bệnh thuyên giảm nhanh chóng mà còn rất tốt cho dạ dày, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể".

Những ngày tới, buổi sáng Hà Nội vẫn nhiều nắng ấm, nhưng nhiệt độ cao nhất giảm mỗi ngày khoảng 1 - 2ºC; đến ngày 23/10 nhiệt độ cảm nhận cao nhất vào buổi trưa cũng chỉ khoảng 25ºC. Người dân ra ngoài sớm nên có áo khoác, tốt nhất là nên có cả mũ và giữ ấm đường hô hấp.