Dẫn giải các bị cáo trong vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Sáng nay (28/10), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng cùng 140 bị cáo trong vụ án “Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - King Club, khách sạn Pullman Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.
Phiên tòa do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội, làm chủ tọa; hai Hội thẩm nhân dân là ông Nguyễn Huy Quang và bà Bùi Thị Thu Giang. 6 Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai tuần, từ 28/10 đến 12/11.
Trong số 141 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 5 bị cáo bị cáo buộc tội “Tổ chức đánh bạc”, gồm: Cho Choon Keun (SN 1973), Choi Jin Bok (SN 1966), Shim Hawn Hee (SN 1996, cùng quốc tịch Hàn Quốc), Phan Trường Giang (SN 1972, Giám đốc Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty Việt Hải Đăng) và Nguyễn Đình Lâm (SN 1954, Phó tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng).
136 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội “Đánh bạc”, trong đó có nhiều bị cáo từng là cán bộ, lãnh đạo cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, lĩnh vực báo chí, y tế, văn hóa.
Bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ), bị cáo buộc là một trong những “con bạc VIP” tại King Club. Theo cáo trạng, từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, bị cáo Hồ Đại Dũng đã 95 lần tham gia đánh bạc với tổng số tiền hơn 7 triệu USD (khoảng 180 tỷ đồng), trong đó có lần đặt cược tới 331.000 USD, thua lỗ khoảng 18 tỷ đồng. Cùng bị đưa ra xét xử, Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ), người đã 74 lần đánh bạc với tổng số tiền hơn 4,26 triệu USD, thua hơn 6,8 tỷ đồng. Danh sách bị cáo còn có: Đỗ Anh Tuấn - cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Phú Thọ; Nguyễn Xuân Huệ - nguyên Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cũ; Lê Thế Chiến - cựu Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra; Nguyễn Thu Thủy - Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng; cùng nhiều bác sĩ, ca sĩ, doanh nhân nổi tiếng khác.
Theo cáo trạng, King Club (tầng 1 Khách sạn Pullman, Hà Nội), thuộc Công ty Việt Hải Đăng, được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở, Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, quản lý King Club, Giám đốc Công ty HS) đã thuê người và tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại đây từ ngày 4/2 đến 22/6/2024.
Kim In Sung đóng vai trò chính, chỉ đạo mọi hoạt động, thuê Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok quản lý và quyết định việc cho người Việt vào đánh bạc. Nguyễn Định Lâm và Phan Trường Giang giúp sức vận hành. Kim In Sung hưởng 100% lợi nhuận.
Tổng cộng có 136 bị can người Việt Nam bị truy tố tội "Đánh bạc" dù biết rõ quy định cấm. Tổng số tiền các bị can đã sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD, trong đó Kim In Sung thu lời bất chính hơn 9,2 triệu USD.