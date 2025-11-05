Đại diện Việt Nam giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Trái đất 2025

(VTC News) -

Đêm chung kết Miss Earth 2025 (Hoa hậu Trái đất) vừa diễn ra tối 5/11 tại Philippines, với màn tranh tài của 78 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Kết quả chung cuộc, người đẹp Cộng hoà Séc - Natálie Puškinová xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Trái đất 2025.

Top 4 xuất sắc nhất tại Miss Earth 2025.

Tân Hoa hậu Trái đất 2025 hiện là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles, Prague, đồng thời là một thợ lặn. Cô sáng lập dự án nhằm giảm thiểu lãng phí thực phẩm và hạn chế tác động môi trường từ việc này.

Bên cạnh đó, cô đang phát triển Mini Academy – một chương trình do thanh thiếu niên lãnh đạo thuộc EU, tổ chức các hội thảo truyền cảm hứng cho lối sống bền vững.

Trịnh Mỹ Anh - đại diện Việt Nam xuất sắc giành được danh hiệu Á hậu 2 (Miss Earth Water). Danh hiệu Á hậu 1, 3 lần lượt thuộc về Iceland và Thái Lan.

Tại đêm thi, Mỹ Anh đã có những phần thi nổi bật để lần lượt được gọi tên vào top 25, top 12, top 8 và top 4 chung cuộc. Người đẹp cũng là một trong số những thí sinh tự tin trả lời bằng tiếng Anh mà không cần phiên dịch. Đây được xem là một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của đại diện Việt Nam.

Trịnh Mỹ Anh của Việt Nam giành ngôi vị Á hậu 2.

Trước thềm chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá Trịnh Mỹ Anh vào nhóm thí sinh sẽ đạt vị trí cao tại Miss Earth 2025.

Trong hơn 2 tuần tham gia cuộc thi, Trịnh Mỹ Anh không chỉ ghi dấu với phong thái tự tin, chuyên nghiệp mà còn liên tục ghi điểm cùng vóc dáng quyến rũ, chiều cao nổi bật và thần thái tự tin, không hề lép vế giữa dàn đối thủ được đánh giá cao.

Cô gây ấn tượng mạnh mẽ với ban tổ chức và truyền thông quốc tế nhờ khả năng giao tiếp tự nhiên, năng lượng tích cực cùng tinh thần hòa đồng, thân thiện với bạn bè năm châu.

Mỹ Anh toả sáng tại đêm chung kết.

Sinh năm 2003, Trịnh Mỹ Anh là Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Cô quê ở Hà Nội, sở hữu số đo ba vòng 85-64-95 cm, cao 1m75. Người đẹp gây ấn tượng với khán giả nhờ gương mặt thanh thoát và nụ cười rạng rỡ.

Trịnh Mỹ Anh là sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, đạt IELTS 7.0, từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.

Miss Earth - Hoa hậu Trái Đất là một trong những đấu trường sắc đẹp uy tín và lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc, trí tuệ mà còn lan tỏa giá trị nhân văn vì môi trường.

Trước đây, một số đại diện Việt Nam từng đạt các thành tích cao, trong đó Nguyễn Phương Khánh đăng quang năm 2018.