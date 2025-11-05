Đại diện Việt Nam có cơ hội đăng quang Hoa hậu Trái đất 2025?

(VTC News) -

Đêm chung kết Miss Earth 2025 (Hoa hậu Trái đất) sẽ diễn ra vào tối nay 5/11 tại Philippines. Cuộc thi năm nay quy tụ gần 90 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.

Trước thềm chung kết, nhiều cái tên sáng giá đã lộ diện. Trịnh Mỹ Anh - đại diện Việt Nam nằm trong top thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay. Nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá Trịnh Mỹ Anh vào nhóm thí sinh sẽ đạt vị trí cao tại Miss Earth 2025.

Đại diện Việt Nam nằm trong top thí sinh nổi bật tại cuộc thi năm nay.

Hơn 2 tuần tranh tài, Trịnh Mỹ Anh không chỉ ghi dấu với phong thái tự tin, chuyên nghiệp mà còn liên tục ghi điểm cùng vóc dáng quyến rũ, chiều cao nổi bật và thần thái tự tin, không hề lép vế giữa dàn đối thủ được đánh giá cao. Cô gây ấn tượng mạnh mẽ với ban tổ chức và truyền thông quốc tế nhờ khả năng giao tiếp tự nhiên, năng lượng tích cực cùng tinh thần hòa đồng, thân thiện với bạn bè năm châu.

Phần lớn fan sắc đẹp đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hình thể, kỹ năng và phong cách của Trịnh Mỹ Anh.

Chia sẻ trước thềm chung kết, Trịnh Mỹ Anh tâm sự: “Tôi thấy mình đã trưởng thành rất nhiều sau Miss Earth 2025. Dù kết quả ra sao, tôi tin điều quan trọng nhất là mình đã truyền được cảm hứng sống xanh, lan tỏa tinh thần bảo vệ Trái Đất đến cho nhiều người nhất có thể”.

Giữ tâm thế tự tin và không áp lực, Trịnh Mỹ Anh cũng cho hay cô muốn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc, coi đây là cái kết đẹp cho hành trình nỗ lực và trưởng thành của mình.

Sinh năm 2003, Trịnh Mỹ Anh là Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Cô quê Hà Nội, số đo ba vòng 85-64-95 (cm). Người đẹp ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ sở hữu gương mặt thanh thoát, nụ cười sáng cùng chiều cao 1,75 m.

Trịnh Mỹ Anh là sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0, từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.

Mỹ Anh được kỳ vọng đem về thành tích cao tại cuộc thi.

Theo chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology, Natalia Guglielmo - đại diện Italy đang là người đẹp sáng giá cho vương miện hoa hậu.

Cô được bình chọn là thí sinh có màn xuất hiện ấn tượng nhất khu vực châu Âu. Người đẹp 24 tuổi, là diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp, từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu châu Âu 2023. Natalia Guglielmo là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, với trang cá nhân có 150.000 người theo dõi.

Người đẹp Italy đang là mỹ nhân sáng giá cho vương miện.

Đại diện Cộng hòa Czech - Natálie Puškinová cũng là thí sinh gây chú ý ở khu vực châu Âu và được đánh giá có khả năng cao giành vương miện. Cô đang phát triển Mini Academy - chương trình Đoàn Đoàn kết EU do thanh thiếu niên lãnh đạo, cung cấp các hội thảo nhằm truyền cảm hứng cho lối sống bền vững.

Ngoài ra, các đại diện Philippines, Thái Lan, Colombia, Brazil, Mexico... cũng được xem là những ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất.

Miss Earth - Hoa hậu Trái Đất là một trong những đấu trường sắc đẹp uy tín và lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc, trí tuệ mà còn lan tỏa giá trị nhân văn vì môi trường.

Trước đây, một số đại diện Việt Nam từng đạt các thành tích cao, trong đó Nguyễn Phương Khánh đăng quang năm 2018. Trịnh Mỹ Anh được kỳ vọng sẽ nối dài chuỗi thành công đó.