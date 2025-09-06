Điều ít biết về Á hậu 2 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025

(VTC News) -

Đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025, Phan Trần Linh Đan liên tục theo đuổi các hoạt động thiện nguyện. Ngoài ra, cô còn luôn hướng về cội nguồn, nơi nuôi dưỡng những ước mơ đầu tiên của mình.

Trong ngày khai giảng năm học mới, Linh Đan trở lại trường Trung học cơ sở Mường Thanh (Điện Biên) - ngôi trường cũ của mình để tham dự lễ khai giảng năm học mới.

Trong buổi lễ, Linh Đan gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô và tặng những món quà thiết thực cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, như lời động viên tiếp bước đến trường.

Người đẹp về thăm trường cũ và trao quà nhân dịp năm học mới.

Phan Trần Linh Đan sinh năm 2004 tại Hà Nội. Cô là sinh viên năm thứ 3 Khoa Luật tại Học viện Hành chính và Quản trị công.

Tại Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025, Linh Đan gây ấn tượng với vẻ đẹp rạng rỡ, số đo ba vòng 87-60-91cm. Cô gái gốc Điện Biên lọt top 5 "Người đẹp cộng đồng" và giành vị trí Á hậu 2 chung cuộc.

Ít ai biết, Linh Đan sinh ra trong có bố là Thượng tá quân đội, đang công tác tại Sư đoàn 35, còn mẹ làm ngành y ở thành phố Điện Biên.

Người đẹp tiết lộ do đặc thù công việc của bố mẹ phải thường xuyên luân chuyển công tác, tuổi thơ của cô trải qua ở nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên, chính tại ngôi trường Mường Thanh này, Linh Đan đã nuôi dưỡng những ước mơ đầu tiên, để từ đó có đủ tự tin theo đuổi hành trình học tập và chạm tới vinh quang hôm nay.

Á hậu Linh Đan tích cực với các dự án thiện nguyện.

Trong nhiều chuyến đi thiện nguyện từ trước đến nay, lần đáng nhớ nhất đối với Linh Đan là sau khi đăng quang Người đẹp Hoa Ban 2025. Thời điểm đó, cô dành toàn bộ số tiền thưởng để đến thăm Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ và bản Púng Tôm (xã Thanh Minh).

Với cương vị Á hậu 2 Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025, Linh Đan ý thức rõ hơn về trách nhiệm lan tỏa tinh thần sẻ chia.

“Danh hiệu Á hậu Hoa hậu Trái đất Việt Nam không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm. Tôi mong muốn dùng hình ảnh và tiếng nói của mình để truyền cảm hứng, bởi đôi khi chỉ một hành động nhỏ từ trái tim cũng có thể thay đổi một cuộc đời nhỏ bé", cô chia sẻ.

Hiện tại, Linh Đan ấp ủ một số kế hoạch nghệ thuật trong thời gian tới. Trước mắt, mỹ nhân 21 tuổi rèn luyện các kỹ năng về diễn xuất. Đồng thời, cô cũng mong rằng mỗi lần xuất hiện đều mang đến giá trị tích cực và xứng đáng với tình cảm của khán giả.