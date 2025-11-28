Đại biểu Quốc hội kiến nghị rà soát toàn bộ thủy điện nhỏ và quy trình xả lũ

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 28/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) và việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai).

Nêu ý kiến tại phiên thảo luận, đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) nói: "Từ hậu quả, thiệt hại do các 'trận đại hồng thủy' xảy ra thời gian qua, cần nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan đến đến phần môi trường, tài nguyên và rủi ro, phòng chống thiên tai tại dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia".

Ông An cho rằng, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch đô thị, quy hoạch các vùng miền phải gắn với việc quản trị rủi ro về thiên tai. Vị đại biểu Đồng Nai cho rằng cần đầu tư thêm hệ thống quan trắc liên vùng và liên tỉnh để xử lý những hậu quả do thiên tai gây ra.

Để phòng chống rủi ro thiên tai, theo ông Trịnh Xuân An, cần phải áp dụng những chuẩn mới, những số liệu mới từ những "đỉnh lịch sử" vừa rồi được ghi nhận tại các địa phương, để từ đó thiết kế hệ thống quy hoạch, nhất là liên quan đến các hồ, hệ thống thủy điện.

"Tôi đề xuất rà soát lại toàn bộ hệ thống thủy điện nhỏ, đánh giá lại quy trình xả lũ để tránh việc tình trạng quy trình đúng nhưng hậu quả nặng nề", đại biểu An nói.

Về không gian phát triển, theo dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, có vùng hơn 10 tỉnh, nhưng có những vùng chỉ có 3 tỉnh, như Đông Nam Bộ hiện nay có TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Ông An nhận định, đây là vùng ít tỉnh nhất nhưng quan trọng nhất trong đóng góp tăng trưởng cho cả nước.

Do đó, vị đại biểu Quốc hội đề nghị có cơ chế đặc thù trong việc điều phối vùng để vùng có tính đặc thù có thêm thẩm quyền, điều kiện khơi thông điểm nghẽn và phát triển vai trò động lực.

Cũng về không gian phát triển, ông An cho biết, cả nước được phân thành 6 vùng kinh tế - xã hội và mỗi vùng đều có ưu tiên phát triển riêng, nhưng chỉ có vùng Bắc Trung Bộ gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh.

Ông đề nghị tất cả các vùng phát triển kinh tế xã hội đều phải có nội dung về bảo đảm và gắn phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh. Đồng thời, cần bổ sung các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể về bảo đảm quốc phòng an ninh trong quy hoạch tổng thể quốc gia.

Trước hết, theo ông An, cần phải tích hợp quy hoạch về thế trận phòng thủ vào quy hoạch quốc gia, đặc biệt trong điều kiện tổ chức địa giới hành chính mới và sáp nhập các tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng với định hướng tăng cường khu kinh tế quốc phòng, ông An góp ý cần tăng cường thêm các đơn vị, các đoàn kinh tế quốc phòng, rà soát lại hệ thống đồn trạm biên phòng gắn với các vành đai biên giới.

Vị đại biểu Đồng Nai cũng đề cập sự cần thiết làm rõ hơn cơ chế lưỡng dụng và bổ sung nội dung quy hoạch quốc gia phải gắn với thế trận phòng thủ biển đảo.

"Cần xác định rõ hệ thống hạ tầng lưỡng dụng đối với các tuyến công trình quan trọng quốc gia, nhất là về đường sắt, công trình đường sắt cao tốc, đường sắt quốc gia, các cảng biển, sân bay và công trình lớn về đường cao tốc", đại biểu An nói thêm.

Có dự án phải chờ hàng tháng lấy văn bản góp ý của phòng ban

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn TP.HCM) nêu thực tế, thời gian qua, việc tổ chức và triển khai quy hoạch ở một số ngành, lĩnh vực và một số địa phương vẫn còn tình trạng quản lý phân mảnh, thiếu sự liên thông và phối hợp thống nhất.

Để rút ngắn thời gian phê duyệt mà vẫn bảo đảm chất lượng, ông Hùng đề nghị cân nhắc luật hóa thêm cơ chế "nộp hồ sơ điện tử đồng bộ" kèm thời hạn bắt buộc phản hồi của từng cơ quan.

"Nhiều dự án trọng điểm đang bị chậm do quy trình nội bộ kéo dài, làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực tiễn đã, đang diễn ra hiện nay là gánh nặng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Nhà đầu tư phản ánh về một số quy hoạch chi tiết dù đã hoàn thành đầy đủ vẫn phải trải qua nhiều vòng thẩm định nội bộ tại các cơ quan khác nhau thay vì một quy trình một cửa thực sự", đại biểu Hùng nói.

Theo ông Hùng, doanh nghiệp, nhà đầu tư buộc phải chạy đua với thời gian, con người, đi lại giữa các cơ quan Nhà nước với nhau nhiều lần chỉ để giải trình nội dung đã được làm rõ trong hồ sơ điện tử.

Vị đại biểu cũng dẫn chứng có những dự án phải chờ hàng tháng trời để lấy được văn bản góp ý của một phòng, ban, sau đó "tiếp tục chờ và chờ, chờ, chờ đợi" cơ quan xem xét lại toàn bộ.

"Điều này không chỉ gây lãng phí cơ hội, thời gian, mà còn làm xói mòn niềm tin, khiến nhiều nhà đầu tư chán nản, buộc phải tạm dừng, rút lui khỏi các dự án tiềm năng", đại biểu Hùng nói.