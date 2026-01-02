Cứu sống người đàn ông ngừng tim khi đang chơi cầu lông

(VTC News) -

Bệnh nhân là anh L.V.H., nhân viên văn phòng, ngụ phường Bình Trưng, TP.HCM. Trong lúc chơi cầu lông, anh H. đột ngột xuất hiện triệu chứng hồi hộp, choáng váng, đau ngực dữ dội rồi nhanh chóng mất ý thức. Những người cùng chơi đã đưa anh đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Anh H. bị ngưng tim khi đang chơi cầu lông, được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Tại đây, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngưng tuần hoàn. Các bác sỹ chẩn đoán anh bị rối loạn nhịp thất và lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi, đồng thời kích hoạt báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Sau khoảng 15 phút, anh H. được chuyển đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng nguy kịch, với sự chuẩn bị sẵn sàng của ê-kíp ECMO thuộc khoa Hồi sức tim mạch.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sỹ vừa hồi sức rối loạn nhịp thất, vừa can thiệp hỗ trợ tuần hoàn bằng V-A ECMO. Sau khi ổn định tuần hoàn, bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính toàn thân nhằm loại trừ các nguyên nhân đột tử do tim thường gặp như nhồi máu cơ tim cấp, thuyên tắc động mạch phổi hoặc bệnh lý cấp tính động mạch chủ.

Trong vòng 48 giờ hồi sức sau ngừng tim chuyên sâu bằng V-A ECMO, kết hợp kiểm soát thân nhiệt, sử dụng corticosteroid liều cao do nghi ngờ viêm cơ tim cấp do virus và lọc máu liên tục, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, không còn rối loạn nhịp thất, chức năng tim hồi phục và được ngừng ECMO.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của anh H. gần như ổn định hoàn toàn và có thể xuất viện. Kết quả chụp cộng hưởng từ tim xác định bệnh nhân bị viêm cấp tính trong cơ tim và màng ngoài tim.

Chia sẻ sau khi hồi phục, anh H. bày tỏ lòng biết ơn các bác sỹ đã tận tình cứu chữa và khuyên mọi người khi chơi thể thao, nếu xuất hiện các dấu hiệu mệt hoặc đau, cần dừng lại và đến bệnh viện thăm khám, đừng cố gắng quá sức và chủ quan với sức khỏe.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định và có thể xuất viện.

Theo ThS.BS Võ Văn Trắng, khoa Hồi sức tim mạch, bác sỹ điều trị chính cho anh H., viêm cơ tim cấp do virus xuất hiện nhiều trong các tháng khí hậu trở lạnh hoặc mùa mưa tại Việt Nam. Triệu chứng ban đầu dễ nhầm với cảm cúm hoặc viêm dạ dày - ruột, khiến người bệnh, nhất là người trẻ, dễ chủ quan.

Ngoài các biểu hiện hô hấp hoặc tiêu hóa, người bệnh có thể xuất hiện triệu chứng tim mạch như đau ngực, khó thở, hồi hộp. Một số trường hợp diễn tiến nhanh thành viêm cơ tim tối cấp, gây rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp và nguy cơ đột tử nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời. Phần lớn trường hợp viêm cơ tim tối cấp có thể hồi phục nhanh sau khoảng 1 tuần khi được hỗ trợ tuần hoàn cơ học phù hợp.

Theo ThS.BS Nguyễn Thanh Thảo, khoa Hồi sức tim mạch, không phải bệnh nhân viêm cơ tim cấp nào cũng may mắn được phát hiện và cấp cứu kịp thời. Với những trường hợp viêm lan tỏa trên cơ tim, người bệnh cần được theo dõi sát, tầm soát các đột biến gene bệnh cơ tim và cân nhắc sinh thiết cơ tim nếu tình trạng viêm kéo dài.

Người bệnh cần hạn chế gắng sức trong 3 tháng đầu để tránh nguy cơ đột tử và rối loạn nhịp tim tái phát.