Cựu CAND – điểm tựa vững chắc, tiếp sức Công an cơ sở hoàn thành nhiệm vụ

(VTC News) -

Sáng 25/11, tại Hà Nội, Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu giữa nhiệm kỳ 2023–2028. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại đại hội.

Về phía Hội Cựu CAND, Thượng tướng Lê Quý Vương- Chủ tịch Hội cùng Ban Thường vụ và đông đảo hội viên tham dự.

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Từ khi thành lập (tháng 8/2023), Hội đã nhanh chóng đi vào nền nếp, tập hợp đông đảo hội viên, tổ chức các hoạt động hiệu quả, trở thành ngôi nhà chung của các thế hệ cựu CAND.

Các hội viên tích cực giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và đóng góp thiết thực vào việc củng cố hệ thống chính trị, bảo đảm ANTT ở cơ sở. Các hoạt động xã hội – từ thiện cũng được triển khai mạnh mẽ: xây nhà nghĩa tình cho hội viên khó khăn, chăm sóc cán bộ ốm đau, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ.

Các đại biểu dự đại hội sáng 25/11.

Tháng 9/2024, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chính thức công nhận Hội Cựu CAND là thành viên MTTQ Việt Nam, đồng thời Thường trực Hội tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024–2029.

Hội cũng mở rộng hợp tác, ký Quy chế phối hợp với Bộ Công an và Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, thành lập CLB Doanh nghiệp Cựu CAND và chương trình “Nghĩa tình Cựu CAND” nhằm tạo nguồn lực cho các hoạt động xã hội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội Cựu CAND: Sự ra đời của hội đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND.

“Sau nửa nhiệm kỳ, Hội đã khẳng định vai trò, vị thế rõ nét, trở thành điểm tựa vững chắc không chỉ cho cán bộ Công an hưu trí, mà còn là điểm tựa vững chắc của cán bộ Công an, nhất là Công an cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cho biết, các hoạt động của hội được tổ chức bài bản, bám sát nhiệm vụ, chăm lo hội viên và đóng góp cho xã hội, tạo dấu ấn ấn tượng. Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khối Cựu CAND sải bước trên Quảng trường Ba Đình, khẳng định những cống hiến của các thế hệ cán bộ chiến sĩ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu dự đại hội sáng 25/11.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Hội Cựu CAND tiếp tục phát huy kết quả đạt được, củng cố tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành lập hội tại 100% xã, phường đủ điều kiện; bảo đảm 100% cấp hội tham gia MTTQ.

Các hội viên cần gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình, phối hợp hỗ trợ các cấp chính quyền và lực lượng Công an cơ sở, tích cực tham gia phong trào thi đua “Ba Nhất”: Kỷ luật nhất- Trung thành nhất- Gần dân nhất. Hội cũng được khuyến khích phát huy hiệu quả CLB Doanh nghiệp Cựu CAND và chương trình “Nghĩa tình Cựu CAND” chăm lo cán bộ hưu trí khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam tiếp nhận một tỷ đồng từ CLB Doanh nghiệp Cựu CAND.

Nhân dịp đại hội, CLB Doanh nghiệp Cựu CAND trao 1 tỷ đồng tới Thường trực Hội để giúp đỡ hội viên các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, thể hiện tinh thần nghĩa tình, trách nhiệm của các cựu chiến sĩ CAND với đồng đội và cộng đồng.