Em gái liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải được tuyển dụng vào Công an tỉnh Hưng Yên

Ngày 13/11, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về việc giám đốc Công an tỉnh vừa có quyết định tuyển dụng cán bộ đối với thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh trong đấu tranh truy bắt các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào ngày 17/4/2025).

Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải là chị Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 2002, tốt nghiệp Chuyên ngành Tài chính, ngân hàng - Đại học Thương mại) là em gái ruột, được tuyển chọn và bố trí công tác tại Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương chiến công hạng Nhất và bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn thực hiện theo Thông tư 21/2023/TT-BCA ngày 22/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân dưới hình thức tạm tuyển 6 tháng, sau thời gian trên, chị Nguyễn Thị Xuân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao sẽ được xem xét chuyển vào biên chế chính thức.

Trước đó, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (sinh năm 1967, trú tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu và đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Tối 17/4/2025, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel thuộc Tổ 10, Khu 10, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ được 16 bánh heroin.

Trong quá trình truy bắt những đối tượng còn lại, các đối tượng đã sử dụng vũ khí quân dụng để tấn công chống trả lực lượng công an khiến thượng úy Nguyễn Đăng Khải bị trọng thương. Dù được đồng đội nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, thượng úy Khải đã anh dũng hy sinh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Thiếu tá, kể từ ngày 17/4/2025 đối với anh Nguyễn Đăng Khải (sinh năm 1996, quê quán xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên), cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 19/4, tại xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương chiến công hạng Nhất và bằng ''Tổ quốc ghi công'' cho thân nhân thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải.

Việc tuyển dụng chị Nguyễn Thị Xuân vào công tác trong lực lượng công an nhân dân thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên và cũng là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình liệt sỹ vượt qua nỗi đau, mất mát để sớm ổn định cuộc sống.