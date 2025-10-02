(VTC News) -

Tết Trung thu là dịp lễ lớn trong năm gắn liền với hình ảnh trăng tròn viên mãn. Đây không chỉ là ngày hội dành cho trẻ em mà còn mang ý nghĩa sum vầy, đoàn tụ, khi các gia đình cùng nhau bày mâm cúng tổ tiên, cầu mong bình an và hạnh phúc.

Năm 2025, rằm Trung thu (ngày 15/8 Âm lịch) sẽ rơi vào ngày 6/10/2025 Dương lịch.

Cúng Trung thu vào ngày nào chuẩn nhất?

Theo phong tục truyền thống, ngày đẹp nhất để cúng chính là ngày 15/8 Âm lịch, đúng ngày rằm tháng 8. Đây là thời điểm trăng sáng, tròn đầy nhất trong năm, tượng trưng cho sự viên mãn, đoàn viên.

Cúng rằm Trung thu 2025 vào ngày nào, giờ nào? (Ảnh: Canva)

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các gia đình, đoàn thể có thể cúng sớm hơn vào ngày 14/8 Âm lịch. Việc cúng sớm vẫn được coi là phù hợp, miễn sao thể hiện lòng thành. Ngược lại, không nên cúng muộn sau ngày 15.

Thông thường, sau khi hoàn tất lễ cúng, các thành viên trong gia đình sẽ quây quần bên nhau, cùng phá cỗ, thưởng trăng, chia sẻ những câu chuyện ấm áp. Do đó, nhiều gia đình thường lựa chọn tổ chức vào đúng ngày 15/8 Âm lịch để vừa giữ trọn ý nghĩa ngày Tết Trung thu, vừa duy trì nếp truyền thống.

Về vị trí bày mâm cúng, rằm Trung thu không cầu kỳ như rằm tháng Giêng hay rằm tháng 7 Âm lịch. Gia chủ có thể bày mâm cỗ tại bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần linh, hoặc sắp xếp mâm lễ dưới bàn thờ. Điều quan trọng là sự gọn gàng, trang trọng và thành kính.

Cúng rằm Trung thu vào giờ nào đẹp nhất?

Ngoài việc chọn ngày, khung giờ cúng cũng được nhiều gia đình quan tâm. Theo quan niệm phong thủy, thực hiện lễ cúng vào giờ Hoàng đạo sẽ giúp mọi việc thêm hanh thông, cầu mong điều lành được ứng nghiệm. Theo sách "Tìm hiểu văn hóa Phương Đông 365 ngày" của tác giả Thiên Nhân, Nhà xuất bản Thanh Hóa, một số khung giờ tốt có thể lựa chọn gồm:

Giờ Mão (5h – 7h): Không khí trong lành, thanh tịnh, thích hợp cho lễ cúng đầu ngày.

Giờ Thìn (7h – 9h): Giờ Hoàng đạo, rất thuận lợi để khấn lễ, cầu an cho gia đình.

Giờ Tỵ (9h – 11h): Phù hợp với những gia chủ bận buổi sớm.

Giờ Dậu (17h – 19h): Thuận tiện cho nhiều gia đình sau giờ làm việc, học tập; nên hoàn tất trước 19h để kịp đón trăng Rằm.

Nếu chọn cúng buổi sáng, nên hoàn thành trước 9h–10h. Nếu cúng buổi chiều, thời điểm lý tưởng là trước 18h–19h. Điều này vừa đảm bảo tính trang nghiêm, vừa giúp gia đình có thời gian chuẩn bị phá cỗ, ngắm trăng.

Những lưu ý khi cúng rằm Trung thu

Khi chuẩn bị mâm cỗ, gia chủ cần lưu ý đến hình thức và ý nghĩa của từng lễ vật. Người xưa quan niệm, trái cây dâng cúng nên chọn những loại có hình dáng tròn trịa, đẹp mắt, tượng trưng cho sự đầy đủ, sung túc. Không nên chọn hoa quả méo mó, xấu xí vì có thể mang ý nghĩa kém may mắn. Sau khi hương tàn và hóa vàng, gia chủ mới nên hạ mâm cỗ để cùng người thân, bạn bè thụ lộc, phá cỗ trông trăng.

Một điểm quan trọng khác là khi bày biện, cần tránh để ngược các đồ vật. Các vật phẩm như bát hương, đèn lồng, đồ trang trí nếu bị đặt ngược không chỉ làm mất tính thẩm mỹ mà còn bị cho là thiếu tôn kính đối với tổ tiên và thần linh.

Trong những ngày lễ quan trọng như Tết Trung thu, việc giữ gìn sự ngăn nắp, chỉnh chu trong không gian thờ cúng thể hiện lòng thành, sự chu đáo của gia đình. Điều này không chỉ giữ đúng phong tục mà còn tạo nên không khí ấm cúng, gắn kết các thành viên.

Bên cạnh đó, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tấm lòng thành kính cùng khoảnh khắc sum vầy bên mâm cỗ trông trăng chính là giá trị lớn nhất mà mỗi gia đình hướng tới trong dịp Tết Trung thu.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.