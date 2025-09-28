Bánh trung thu lòng se điếu là gì mà 'sốt' không kém 'bánh dẻo thị phi'?

(VTC News) -

Video: Cách làm bánh trung thu lòng se điếu. (Nguồn: Hà Cooking)

Mỗi mùa Trung thu đến gần, cộng đồng mạng lại xôn xao với những biến tấu đầy bất ngờ của chiếc bánh trung thu truyền thống. Chiếc “bánh dẻo thị phi” đang khiến cộng đồng bàn tán không ngớt thì một phiên bản mới lại tiếp tục gây sốt, đó là bánh trung thu lòng se điếu.

Bánh trung thu lòng se điếu là gì, vì sao gây sốt?

Thoạt nghe cái tên “lòng se điếu”, nhiều người bật cười vì liên tưởng đến hình ảnh món lòng lợn se điếu quen thuộc. Thực chất, đây là phiên bản bánh dẻo kéo sợi do các tín đồ làm bánh handmade sáng tạo nên. Bánh được vê thành những sợi dài, phần nhân cuộn gọn bên trong, khiến tổng thể giống như “lòng se điếu”, từ đó cái tên độc đáo ra đời.

Nhiều người nhận xét rằng điểm thú vị của chiếc bánh là khi ăn phần nhân bên trong kéo dài thành sợi, họ có cảm giác vừa ngon miệng vừa vui mắt. Về hương vị, bánh vẫn giữ được đặc trưng mềm dẻo, thơm ngọt quen thuộc, chỉ khác ở hình thức trình bày. Chính sự phá cách này đã biến món bánh vốn quen thuộc thành một trải nghiệm mới mẻ, khiến nhiều người tò mò tìm mua hoặc tự tay làm thử.

Bánh dẻo kéo sợi do các tín đồ làm bánh handmade sáng tạo. (Ảnh: Hà Cooking)

Vỏ bánh có thể mang hương vị matcha, cacao, hoặc đơn giản là bột bánh dẻo truyền thống. (Ảnh: Chu Quyên)

Một trong những yếu tố khiến bánh dẻo kéo sợi nhanh chóng “làm mưa làm gió” là khả năng biến tấu linh hoạt. Từ lớp vỏ đến phần nhân, người làm có thể thỏa sức sáng tạo. Vỏ bánh có thể mang hương vị matcha, cacao, hoặc đơn giản là bột bánh dẻo truyền thống. Nhân bánh cũng đa dạng không kém, từ chocolate, trứng muối, phô mai đến các loại mứt trái cây.

Bánh trung thu lòng se điếu đang tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Nhiều nhóm làm bánh chia sẻ công thức, còn các bạn trẻ thi nhau khoe thành phẩm tự làm. Hình ảnh chiếc bánh lạ mắt nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn bình luận, người thì khen sáng tạo, người thì bật cười vì cái tên độc đáo.

Công thức đơn giản, dễ thực hiện tại nhà

Khác với tưởng tượng của nhiều người, cách làm bánh trung thu lòng se điếu không hề phức tạp. Với những nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp, ai cũng có thể thử sức.

Nguyên liệu phần vỏ:

100gr đường trắng

200ml nước sôi

20gr dầu ăn

200gr bột bánh dẻo

30gr kem tươi.

Nguyên liệu phần nhân:

100gr trứng muối

150gr kem tươi

50gr đường bột

30gr bột sữa

50gr sữa đặc

20gr bột sư tử

25gr bột mì

2 quả trứng gà.

Để làm nhân, bạn hấp chín trứng muối, nghiền mịn rồi trộn cùng các nguyên liệu còn lại. Hỗn hợp được sên trên chảo đến khi sệt lại thì tắt bếp, để nguội và bảo quản trong tủ lạnh khoảng 2 tiếng.

Để làm vỏ, cần trộn nước đường để nguội với dầu ăn, sau đó cho bột bánh dẻo vào từ từ, nhào đến khi khối bột mịn dẻo. Lưu ý dùng ngay, không để lâu vì bột dễ bị chai.

Làm phần nhân và vỏ bánh. (Ảnh: Hà Cooking)

Bước tiếp theo là tạo hình, chia bột thành từng phần nhỏ, vo tròn, cán mỏng rồi đặt nhân vào giữa. Cuộn tròn lại, cắt thành từng khúc nhỏ, phủ bột chống dính và vo nhẹ để bánh mịn đẹp. Khi ăn, chỉ cần lấy từng khúc nhỏ, nhân bên trong sẽ kéo dài thành sợi cực kỳ hấp dẫn.

Thành phẩm là những chiếc bánh handmade vừa xinh xắn vừa lạ mắt, chắc chắn sẽ khiến mâm cỗ Trung thu thêm phần đặc sắc.

Bánh dẻo kéo sợi được nhiều người yêu thích.

Món bánh này cũng được bày bán nhiều trên thị trường. (Ảnh: Hoai Tino)

Không chỉ có bánh dẻo kéo sợi, Trung thu năm nay còn chứng kiến nhiều phiên bản độc đáo khác như bánh trung thu nhân bánh tráng trộn, bánh trung thu chả cuốn… Những sáng tạo này khiến nhiều người hào hứng, bởi mâm cỗ Trung thu truyền thống bỗng biến thành “bữa tiệc ăn vặt” đầy màu sắc.

Bánh Trung thu nhân bánh tráng trộn và chả cuốn khiến nhiều người tò mò. (Ảnh: Bakes French Pastry, Tiệm bánh Lam)

Tuy nhiên, bên cạnh sự thích thú, có ý kiến cho rằng các biến tấu này mang tính chất “cho vui” nhiều hơn là thực sự ngon miệng; bởi lẽ hương vị truyền thống của bánh nướng, bánh dẻo vẫn là ký ức gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.