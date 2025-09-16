Đóng

Bánh trung thu 820.000 đồng/cái: Đắt đỏ nhưng vẫn 'cháy hàng'

(VTC News) -

Tại TP.HCM, nhiều nơi bán bánh trung thu rơi vào cảnh ế ẩm, vắng khách, nhưng ở một cửa hàng khu Chợ Lớn, người dân vẫn xếp hàng dài chờ mua từ sáng sớm đến tối.

NGUYỄN LIẾN
