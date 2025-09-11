Những loại bánh trung thu độc lạ, đắt đỏ gây sốt thị trường 2025

(VTC News) -

Để thu hút sự chú ý của khách hàng, nhiều nhà hàng, khách sạn...trên thế giới đã tung ra thị trường những mẫu bánh Trung thu lạ mắt với hương vị độc đáo.

Bánh trung thu bò Wagyu

Tết Trung thu năm nay, cửa hàng Steak King tại Hong Kong đưa ra thị trường chiếc bánh trung thu bò Wagyu Wellington độc đáo. Bên ngoài bánh phồng bơ béo ngậy như các loại thông thường nhưng bên trong là nhân thịt bò Wagyu mềm mại và nấm duxelles thơm ngon.

Mỗi hộp bánh gồm bốn chiếc 200g kèm hướng dẫn chi tiết để có lớp vỏ vàng ươm, giòn rụm. Một hộp bánh trung thu bò Wagyu giá 888 đô la Hong Kong (tương đương hơn 3,3 triệu đồng).

Bánh Trung thu trứng cá muối

Bánh Trung thu phiên bản giới hạn tại Hong Kong này có sự kết hợp trứng cá muối và phô mai, tạo nên một chiếc bánh vừa sang trọng vừa độc đáo. Tinh thể trứng cá muối được bao bọc trong lớp kem mịn từ phô mai mascarpone Hokkaido, phô mai cheddar trắng và phô mai parmesan; rắc lên trên là lớp bánh quy phô mai vụn ngọt ngào, giúp cân bằng vị mặn của phô mai và trứng cá muối.

Bánh trung thu phô mai trứng cá muối số lượng có hạn giá 498 đô la Hồng Kông/4 chiếc (hơn 1,6 triệu đồng).

Bánh trung thu đại hồng bào ô long

Bếp trưởng Jack Lam tại nhà hàng Ming Pavilion thuộc khách sạn Island Shangri-La (Hong Kong) đã tạo nên một bộ hộp quà tặng hấp dẫn mùa Trung thu năm nay. Bộ sưu tập bánh trung thu Tea Trio gồm 6 chiếc bánh với hai hương vị: bánh trung thu đại hồng bào ô long mang đến hương vị đậm đà, thơm ngon, trong khi bánh trung thu trà nhài mang đến dư vị ấm áp, thơm ngon.

Giá cho mỗi hộp bánh trung thu 6 chiếc là 418 đô la Hồng Kông (tương đương hơn 1,4 triệu đồng).

Bánh trung thu "ngọc trai"

Dịp Trung thu năm nay, nhà hàng cao cấp The Black Pearl (Singapore) giới thiệu hai bộ sưu tập bánh trung thu cao cấp: hộp Pearl Signature 98 đô la Singapore (2 triệu đồng) và hộp Pearl Luxe phiên bản giới hạn (198 đô la Singapore, tương đương 4 triệu đồng).

Trong đó, Pearl Luxe giới hạn 88 hộp. Hộp thiết kế giống như một chiếc rương ngọc bích, bên trong có 4 chiếc bánh cao cấp của riêng bếp trưởng Dee Chan, bao gồm bánh custard kiểu Hồng Kông và bánh nướng truyền thống hai lòng đỏ trứng.

Hộp cũng đi kèm với bộ dao muỗng nĩa bằng thép không gỉ được chế tác đặc biệt. Hộp da lộn sang trọng, có ngăn kéo chứa bánh và phụ kiện.