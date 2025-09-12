Phố cổ Hà Nội thay 'áo mới', rực rỡ đón trung thu

Nhiều tiểu thương cho biết, phần lớn sản phẩm đang bày bán là đồ thủ công trong nước, chỉ có một số mẫu nhập từ Trung Quốc. Giá cả năm nay nhìn chung không khác nhiều so với năm 2024. Tuy nhiên, thời điểm này hàng hóa chưa thật sự đa dạng vì phần lớn vẫn đang trong quá trình nhập về.