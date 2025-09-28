Cùng mẹ đưa trâu đi tránh lũ, nam sinh 16 tuổi bị lũ cuốn mất tích

(VTC News) -

Chiều 28/9, chính quyền xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị) phối hợp cùng lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm học sinh 16 tuổi bị nước lũ cuốn mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h15 ngày 28/9, Trương Thanh Đ. (16 tuổi - học sinh cấp 3, trú thôn 2 Yên Thọ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) cùng mẹ dắt trâu lên vùng cao để tránh lũ. Khi đi qua khe Mụ Dì, không may em Đ. bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Lực lượng chức năng đang phối hợp tìm kiếm em Trương Thanh Đ. (Ảnh: MXH)

UBND xã Kim Phú huy động lực lượng dân quân, công an xã cùng người dân và phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên, do mưa lớn liên tục, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến 15h ngày 28/9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích học sinh mất tích.

Hôm qua (27/9), tại phường An Cựu (TP Huế), một phụ nữ cũng bị nước cuốn. Cụ thể, khoảng 15h ngày 27/9, chị Dương Thị H. (SN 1990, quê Thanh Hoá) cùng chồng là anh Nguyễn Duy H. (SN 1985) lội lụt từ nhà trọ ở kiệt 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế) ra bến xe về quê. Khi đến đoạn ruộng đầu kiệt, chị H. trượt chân ngã và bị dòng nước cuốn trôi.

Đến khoảng 18h, anh H. mới liên hệ được với cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an phường An Cựu nhanh chóng triển khai tìm kiếm chị H. nhưng do nước dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm chị H. không có kết quả. Đến sáng 28/9, khi nước rút, thi thể chị H. mới được tìm thấy nằm cách vị trí gặp nạn không xa.