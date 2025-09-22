Nữ sinh ở Hà Nội mất tích 11 ngày, người mẹ chỉ ra nhiều điểm bất thường

(VTC News) -

Ngày 22/9, Công an phường Đông Ngạc, Hà Nội điều tra, xác minh trình báo về việc một nữ sinh trên địa bàn mất tích nhiều ngày.

Danh tính người mất tích là chị Bùi Bích Phương (nữ sinh Đại học Ngoại ngữ, ở tổ dân phố 6, phường Đông Ngạc).

Bà Phạm Thủy (mẹ chị Phương) cho biết con gái mất tích từ ngày 11/9. Đến nay, sau hơn 10 ngày mất liên lạc, người mẹ rất lo lắng khi có nhiều tình tiết rất bất thường liên quan đến con gái.

Theo bà Thủy, chiều 11/9, chị Phương buồn chán vì mâu thuẫn với bạn nên bà động viên con gái ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Gần 15h cùng ngày, qua điện thoại, nữ sinh 22 tuổi báo với mẹ đang ở Lotte Mall Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội). Đây là lần kết nối cuối cùng của bà Phương với con gái. Đến 17h, bà gọi cho con nhưng không có ai bắt máy.

Khoảng 3 tiếng sau, cảm thấy bất an, bà Thủy trình báo sự việc đến Công an phường Đông Ngạc.

Nữ sinh Bùi Bích Phương trước khi bị mất tích.

Sáng 12/9, bà Thủy đến Lotte Mall Tây Hồ và xin hình ảnh trích xuất từ camera giám sát để tìm con, đồng thời đăng tải hình ảnh của Phương lên mạng xã hội, với hy vọng nắm được tung tích con gái.

Khoảng 22h cùng ngày, người mẹ nhận được điện thoại từ một người dân ở khu vực đền Rừng (phường Bồ Đề), báo tìm thấy giấy tờ tùy thân của chị Bùi Bích Phương ở gần mép sông Hồng. Sau khi đến lấy, bà Thủy tiếp tục trình báo Công an phường Đông Ngạc.

Đến trưa 14/9, bà Thủy quay lại khu vực trên thì bất ngờ phát hiện chiếc xe đạp điện của con gái.

Mẹ của nữ sinh cho biết 2 người dân kể rằng chiếc xe đạp điện được 2 thanh niên dắt đến và bỏ lại vào khoảng 17h ngày 11/9, thời điểm chị Phương mất liên lạc.

Bà Thủy lập tức cung cấp chi tiết này tới lực lượng công an. Theo bà, dữ liệu camera xác nhận chị Phương có xuất hiện tại khu vực quận Long Biên (cũ) nhưng hình ảnh của nữ sinh này cũng như 2 thanh niên trên không được tìm thấy ở bất kỳ camera nào quanh khu vực đền Rừng.

Ngày 15/9, mẹ của nữ sinh đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội trình báo lại.

Bà Thủy cho biết vài ngày trước, gia đình nhận được cuộc gọi của một người dân ở khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ về việc phát hiện một thi thể có nhận dạng giống với chị Phương.

"Họ bảo thi thể này không có giấy tờ tùy thân, quần áo và đặc điểm ở tai giống với con gái tôi", bà Thủy nói và thông tin do thi thể đang trong tình trạng phân hủy nên không thể nhận diện được khuôn mặt.

Gia đình đang đợi cơ quan chức năng giám định ADN để xác định liệu đây có phải chị Phương hay không.